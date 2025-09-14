Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 3ª jornada

La tercera jornada liguera del grupo II de la Primera Federación quedó marcada por la suspensión de un partido en juego, el Sabadell-Cartagena por una tormenta de granizo. El Ibiza se mantiene en cabeza aunque cedió los primeros puntos del curso y el Alcorcón se ha situado al acecho. Varios equipos sumaron su primer triunfo, entre ellos el Algeciras CF. Y por atrás, el Antequera cayó al farolillo rojo.

El balón echó a rodar el viernes en el Rico Pérez de Alicante con la victoria del Algeciras CF sobre el Hércules CF. Los rojiblancos celebraron su primer triunfo de la temporada en un partido que se puso de cara con la expulsión de Rentero a los diez minutos. El VAR resultó decisivo para la roja del herculano. El Algeciras dominó, pero no pudo abrir el marcador hasta el minuto 60 con un testarazo de Mayorga a la salida de un córner. El Hércules apretó al final sin acierto y encajó su segunda derrota consecutiva, un frenazo inesperado para los de Rubén Torrecilla. Javi Vázquez, por contra, estrenó su casillero triunfal y ve como su equipo sube hasta los cuatro puntos.

El sábado comenzó pasado por agua y con la suspensión obligada del Sabadell-Cartagena poco antes del descanso por una tormenta de granizo y una tromba de lluvia que anegó el césped de la Nova Creu Alta. El encuentro marchaba igualado y sin goles cuando el árbitro tomó la decisión. El compromiso se reanudará una vez que la Federación fije una nueva fecha.

Final épico en el empate entre el Teruel y el Eldense. El conjunto de Elda se veía ya con su segunda victoria en el zurrón cuando el último balón colgado se convirtió en el cabezazo de Ayman que se coló tras tocar en un palo en el minuto 102 (¡12 de añadido!) para júbilo de la afición en Pinilla. El Teruel arrancó su segundo punto del curso en un encuentro en el que puso las ocasiones más claras. El oficio y la calidad del Eldense propiciaron que los visitantes se adelantasen en el minuto 81 tras una buena combinación de Dioni y Fidel que remató Jaime Vallejo en el segundo palo. Ayman se visitó de héroe en el descuento.

El Marbella impidió el pleno de puntos del Ibiza. El líder sufrió para rascar un punto en el feudo costasoleño de la Dama de Noche. El partido se decantó para los locales a los cinco minutos con un golpe franco de Álex Martínez, un zurdazo que sorprendió al meta celeste. Con acciones de ida y vuelta, pero sin oportunidades claras, el Ibiza encontró el empate a falta de un cuarto de hora en balón que Davo rebañó en plan ratonero dentro del área. Los del Puma de Lerma y los de Paco Jémez dejan las tres primeras jornadas aún como invictos.

Final de locos en la casa del minisubmarino amarillo. El Villarreal B igualó un partido que perdía por tres goles o, lo que es lo mismo, el Europa dejó escapar un 0-3 cuando quedaban poco menos de media hora. El conjunto de Barcelona, sorprendente en su debut en la categoría, se adelantó al cuarto de hora con un gol de Campeny y encarriló en el minuto 23 con un golazo de Jordi Cano. El filial buscó reaccionar pero se topó con el meta visitante. El Europa parecía que sentenciaba en el 63 con un tanto de Marcel Sgrò. Sin embargo, en el minuto 67 el Villarreal B empezó a creer gracias a un cabezazo de Lautaro (segundo gol del exalgecirista). Un chutazo de Hugo López en el 71 puso el 2-3 y Jean Valou igualó en el minut 94. Los amarillos estuvieron cerca de culminar la remontada.

Una de las sorpresas de la jornada se vivió en Tarragona. El Atlético Sanluqueño asaltó el fortín del Nástic y se apuntó una primera victoria de mucho prestigio. Los de Sanlúcar abrieron la lata por medio de Sato a los nueve minutos tras un error defensivo grosero de la zaga grana. Kaptoum la tuvo para igualar, pero a renglón seguido Raúl Sola enganchó un derechazo para situar el 0-2. Antes del descanso, Kaptoum volvió a ser protagonista ya que fue expulsado por simular un penalti. Contra las cuerdas, el Nàstic vio una posibilidad con el golazo de Cedric en el minuto 69. Fue un espejimos ya que el Atleti mandó y se permitió el lujo de sentenciar con un chupinazo de Rodri en el minuto 98 para silenciar el Nou Estadi. Sorpasso del Sanluqueño a uno de los favoritos.

No ha empezado el Antequera con fortuna ni siquiera en El Maulí. Nuevo revés para los malagueños, que se vieron sorprendidos por el Alcorcón. Los alfareros sacaron máxima rentabilidad del balón parado. Mariano Carmona adelantó a los madrileños de cabeza a la salida de un córner nada más comenzar el encuentro. Los verdiblancos tuvieron sus opciones para igualar, pero no lo lograron hasta que David Ramos conectó un chutazo al inicio del segundo tiempo. Los locales buscaron la remontada, pero se encontraron con otro mazazo desde la esquina cuando Tarsi Aguado remachó el balón en el minuto 83 para lanzar a un Alcorcón que suma su segundo triunfo liguero y deja al Antequera colista con un punto.

El colofón al sábado tuvo lugar en el derbi chico sevillano, un duelo de altos vuelos que se decantó para los locales. El Sevilla Atlético se llevó algo más que tres puntos ante el Betis Deportivo. Con el algecireño Collado como titular, los de Nervión golperon en el minutro 24 con un disparo desde fuera del área de Lulo Dasilva. Los sevillistas llevaron la iniciativa hasta que el filial bético apretó en el último tramo. El árbitro anuló con buen criterio un gol al verdiblanco Sosu a falta de un cuarto de hora por fuera de juego. Los minutos finales se caldearon y acabó expulsado Rodrigo Marina. Primer triunfo del Sevilla Atlético de Jesús Galván, más hecho que el nuevo Betis Deportivo de Javi Medina, que venía de dos empates.

El Juventud Torremolinos cantó su primera victoria en Primera Federación. El conjunto entrenado por el exbalono Antonio Calderón firmó una remontada para vencer al combativo Tarazona. Los visitantes se adelantaron pronto por medio de Sergi Armero. La afición de El Pozuelo temía otra jornada aciaga hasta que las tornas empezaron a girar justo antes del descanso con un penalti transformado por Alejandro Camacho en el tiempo añadido, una decisión que fue ratificada por el VAR. El Torremolinos dominó la segunda mitad y encontró premio a falta de media hora en una jugada de rechaces que cazó el más listo, otro ex de la Balona como el ariete Pito Camacho. Los de Calderón perdonaron un resultado más amplio.

El broche de la jornada también tuvo un final inesperado. El Atlético Madrileño rescató un empate in extremis ante un Real Murcia que perdonó lo indecible. Tras una primera mitad igualada, con la ocasión más clara para los colchoneros, el partido se abrió nada más comenzar el segundo tiempo. Un balón largo tocado por Pedro Benito lo mandó para la cazuela David Flakus en el mano a mano. El Murcia perdonó varias oportunidades, se topó con el larguero y vio anulado por fuera de juego un segundo tanto. Y pasó lo que suele pasar en estos casos, que el rival no perdona: Javi Boñar enganchó un disparo mordido tras un saque de esquina que salvó un punto para los chicos de Fernando Torres en el minuto 99. Igualada que sabe a decepción para los de Joseba Etxeberria.