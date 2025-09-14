La Peña La Bufanda Algecirista Martín Gil celebra su tradicional almuerzo para inaugurar la temporada

La Peña Cultural La Bufanda Algecirista Martín Gil celebró su tradicional almuerzo de convivencia para dar la bienvenida a la nueva temporada. Los veteranos peñistas se juntaron el pasado sábado en un conocido restaurante de la playa de Getares -otras veces lo hacen en El Rinconcillo- y lo hicieron con la alegría de la primera victoria rojiblanca del curso, la que el equipo de Javi Vázquez logró el viernes en Alicante contra el Hércules CF.

La junta directiva de La Bufanda, encabezada por Eloy Soler, y sus fieles peñistas compartieron mesa y mantel en una jornada en la que también charlaron sobre las planes para el presente curso. El colectivo mantiene en liza los reconocimientos que cada temporada entrega a los más destacados del Algeciras CF. No faltó tampoco el recuerdo a los añorados Martín Gil, alma máter de la peña, y Ricardo Moreno Mendoza, vicepresidente, fallecido el pasado mes de junio.