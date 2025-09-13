Álvaro Mayorga: el Algeciras ha encontrado a un central especial

Álvaro Mayorga ha necesitado muy poco tiempo para desplegar todas sus virtudes. El artífice de la victoria del Algeciras CF en Alicante ante el Hércules CF el pasado viernes, dio el primer triunfo de la temporada al equipo de Javi Vázquez y corroboró que se trata de un futbolista muy especial. Mayorga ha encajado como un guante en sus labores como defensa central, pero tres jornadas le han bastado para demostrar que su incidencia en el ataque va a ser determinante a través del balón parado.

Lo de Mayorga no es casualidad. El Algeciras lo buscó y lo consiguió este verano. El zaguero fue de los más destacados de un Yeclano Deportivo que perdió la categoría el pasado curso, a pesar de contar con jugadores muy interesantes que en su mayoría se han mantenido en la Primera Federación en otros proyectos. El nuevo entrenador algecirista conocía a la perfección al defensor, muy curtido en el fútbol madrileño en el que Javi Vázquez se ha criado.

Mayorga ha tenido una participación directa en los dos goles que ha sumado el Algeciras este curso. En Tarragona, en el debut liguero, asistió con un saque de banda al capitán Iván Turrillo para que hiciese el momentáneo empate antes de recibir al final el 2-1. El pasado viernes, el central apareció para rematar un córner en el Rico Pérez cumplido el minuto 60, cuando el Algeciras asediaba y perdona una ocasión tras otra después de verse en superioridad numérica desde el minuto 10. Curiosamente, Mayorga estuvo muy cerca de marcar en la segunda jornada, en un remate que cazó en un córner, tocó en el meta del Marbella y chocó en el larguero antes de salir hacia fuera.

Aunque no estuviese rodeado de fuegos artificiales, su fichaje generó expectación en un sector de la afición que ha visto muchos partidos de la categoría durante la temporada. Además, los rumores señalaban que el Algeciras había ganado la puja a otros clubes que también querían a Mayorga. Jordi Figueras se hacía con una pieza cotizada en el mercado. Durante la pretemporada, los que siguieron los entrenamientos, palparon pronto que el central estaba hecho "un bicho". A sus 26 años se puede decir que atraviesa un punto álgido en lo físico.

En el verde, Mayorga ha comenzado titular con Javi Vázquez, que ha incorporado más tarde a Aleix Coch y vio marchar a Lautaro al Villarreal B traspasado. El madrileño ha disputado todos los minutos (270) y se ha hecho con el sitio de manera convincente junto a Víctor Ruiz. El entrenador tiene al joven Ángel Gómez en la recámara, aunque lo interesante saber ver qué sucede cuando un veterano con Coch esté en disposición de jugar al cien por cien. Le tocará hacer malabares al cuerpo técnico.

Trayectoria ascendente

Álvaro Mayorga Eraña, nacido en Madrid el 23 de mayo de 1999, cuenta con una trayectoria ascendente y constante, destacando en las últimas temporadas como un central sólido, de gran presencia física y regularidad. En el curso anterior fue indiscutible en el conjunto murciano, con 38 partidos disputados entre Liga y Copa (37 como titular) y 3.306 minutos acumulados, lo que le sitúa como uno de los jugadores más utilizados del grupo II de Primera Federación.

En la temporada 2023/2024, defendió los colores del San Sebastián de los Reyes en Segunda Federación, disputando 36 partidos y anotando 3 goles, lo que ya evidenció su capacidad para sumar en las dos áreas. En el curso anterior, 2022/2023, repartió su temporada entre el Real Avilés CF y el CF Talavera de la Reina, sumando un total de 30 partidos oficiales entre ambas escuadras en Primera y Segunda Federación.

Su trayectoria en Segunda RFEF también incluye una etapa destacada con la Unión Adarve en la temporada 2021/2022, en la que fue titular indiscutible con 36 apariciones y 3 tantos marcados.

Formado en las categorías inferiores del Trival Valderas, comenzó su etapa sénior en el Leganés C, en la 2018/2019, aunque pronto pasó al B, en Tercera división, para luego pasar por el San Fernando Henares, Paracuellos Antamira (ambos en Tercera) y Rayo Majadahonda, este último en Segunda B.