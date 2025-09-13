Una tormenta de lluvia y granizo suspende el Sabadell-Cartagena antes del descanso

Un tormenta de granizo y lluvia irrumpió de manera salvaje este sábado sobre el estadio de la Nova Creu Alta y obligó a suspender el partido que el Sabadell y el Cartagena estaban disputando, correspondiente a la segunda jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, el grupo del Algeciras CF.

Corría el minuto 42 del primer tiempo, con el marcador 0-0, cuando el árbitro principal, Francisco José Ortega interrumpió el juego ante la tromba de agua que anebaga ya el césped del estadio del Sabadell. Además, caía granizo con fuerza hasta el punto que un aficionado tuvo que ser atendido en las gradas. El colegiado mandó a los dos equipos a vestuarios y, tras esperar durante media hora, tomó la decisión de decretar la suspensión. La expedición del Cartagena emprendió el viaje de regreso a casa en cuanto el árbitro comunicó la decisión definitiva.

El partido deberá reanudarse con dos minutos y diez segundos por jugarse del primer tiempo más cinco de tiempo añadido y toda la segunda mitad. La Federación será la encargada de fijar una fecha para la reanudación en el menor plazo de tiempo posible.

El Sabadell será el próximo visitante del Nuevo Mirador de Algeciras en la cuarta jornada, en un partido que se celebrará el sábado 20 de septiembre a partir de las 16:15 horas.