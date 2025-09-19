El Sabadell busca en Algeciras la primera victoria: "Es un campo donde la gente aprieta mucho"

El CE Sabadell llega este sábado al Nuevo Mirador de Algeciras con el objetivo de sumar su primera victoria de la temporada en el grupo II de la Primera Federación. Los arlequinados comenzaron el curso con sendos empates y la pasada semana vieron suspendido su partido con el Cartagena antes del descanso por un temporal de lluvia y granizo. El encuentro se reanudará el próximo miércoles 24 a las 17:00 en la Nova Creu Alta con el marcador de 0-0.

El equipo dirigido por Ferran Costa recupera a Sergi Segura -un fijo para la defensa- y cuenta con un ataque poderoso en el que sobresalen dos viejos conocidos para el algecirismo: Rodrigo Escudero y Javi López-Pinto, los artífices de los dos goles que los arlequinados han marcado de momento. López-Pinto cuajó una sobresaliente segunda vuelta hace dos años como rojiblanco mientras que Escudero se alzó como el pichichi algecirista el pasado curso. Los del Mirador intentaron renovar al '9', pero el Sabadell se llevó la puja.

Desde tierras catalanas apuntan que Costa podría repetir el once que sacó ante el Cartagena. "Estamos cien por cien centrados en Algeciras", dijo el entrenador tras ser preguntado por lo que se avecina la semana próxima con el encuentro pendiente de terminar. "Va a ser un partido muy complicado contra un equipo que es el que más tiempo lleva en la categoría, que está estabilizado, que domina la misma, que la temporada pasada llegó a las últimas dos jornadas en opción de jugar playoff", advirtió.

Costa califica al Algeciras como "un equipo muy incómodo" y lo argumenta: "Intenta que el rival tenga posesiones cortas, intenta llegar rápido a la portería contraria, no necesita excesiva elaboración para generar una situación de área, tiene muy buenos especialistas a pelota parada en toda la situación, no solo en corners o faltas laterales", desgranó. "Tienen diferentes perfiles y muy complementarios. Manín, que es un delantero que sabe aprovechar situaciones en las que parece que no hay nada y las genera; Rastrojo, que va al espacio, es un jugador espectacular; Obeng, que ya demostró la semana pasada que es capaz de provocar una expulsión de la nada, o Juanma, que no sé cuántas temporadas seguidas ha militado en Segunda División".

El preparador del Sabadell dispone de todos sus efectivos tras recuperar a Sergi después de sanción. "Seguimos en la línea de un buen trabajo diario, de inconformismo, de buscar puntos de mejora para seguir evolucionando como equipo", aseguró.

"Trabajamos para ganar. Tengo la sensación de que en los tres partidos hemos estado mucho más cerca de ganar que de perder. No nos conformamos con eso. Lo más importante es que el equipo tenga argumentos para sentir que puede ganar los partidos", prosiguió Costa.

"La categoría es muy complicada y creo que somos un equipo que se está ganando el respeto, que es una de las cosas que hablábamos que en el pasado nos había costado", reflexionó. "Nosotros somos el Sabadell, vamos a competir en todos los campos", garantizó antes de elogiar el Nuevo Mirador: "Es en un campo donde la gente aprieta mucho y ellos saben jugar en estos partidos largos esperando el momento".