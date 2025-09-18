Escudero y López-Pinto, la punta de lanza del Sabadell que visita al Algeciras

Rodrigo Escudero y Javi López-Pinto son la punta de lanza del Sabadell que este sábado visita al Nuevo Mirador (16:15) en la cuarta jornada del grupo II de la Primera Federación. La afición del Algeciras CF se reencuentra con dos de los futbolistas con más pegada que han vestido la camiseta rojiblanca en los últimos años. Escudero se erigió en el pichichi algecirista el pasado curso y se catapultó entre los '9' más cotizados de la categoría, mientras que López-Pinto brindó una segunda vuelta maravillosa hace dos años, una eclosión que le abrió las puertas después de un todopoderoso como el Ibiza. Este verano los dos ex se han juntado en el ataque de un Sabadell que aspira a las máximas cotas.

El Centre de Esports Sabadell se sitúa en una ficticia posición de descenso tras un inicio accidentado de campaña, ya que la pasada jornada su partido contra el Cartagena quedó suspendido antes del descanso por el chaparrón de lluvia y granizo que anegó la Nova Creu Alta. Los arlequinados suman dos puntos merced a los dos empates cosechados: igualaron sin goles en el debut ante el Eldense en un partido que merecieron ganar y empataron en El Palmar de Sanlúcar un partido que llegaron a dominar por 0-2 con sendos goles de Escudero y López-Pinto. A la espera de reanudar el choque contra el Cartagena, los catalanes solo han podido disputar dos partidos y medio.

El Sabadell retornó el pasado verano a una Primera Federación de la que ha formado parte en todas las temporadas menos una. Aunque se trata de uno de los recién ascendidos, los de la Nova Creu Alta parten entre los candidatos al playoff por plantilla, historia y masa social, sin olvidar que los arlequinados disfrutaron del fútbol profesional hace poco tras su ascenso a Segunda División en 2020, en aquellas eliminatorias en tiempos del Covid que curiosamente llevaron al Sabadell a jugar en el Nuevo Mirador.

El Sabadell penó la última andadura en Segunda Federación tras el descenso de 2024. El conjunto arlequinado se ganó a pulso el ascenso en una eliminatoria final en la que tumbó al UCAM Murcia. A pesar de cumplir el objetivo, el técnico David Movilla y la entidad separaron sus caminos en junio y los dirigentes apostaron por un entrenador joven y prometedor como Ferran Costa. Con solo 30 años, Costa llegaba avalado por éxitos con el Manresa (un ascenso a Segunda RFEF) y Badalona Futur, además de su paso por el Andorra como el entrenador más joven en debutar en el fútbol profesional.

La plantilla del Sabadell mantiene un armazón del bloque del ascenso, jugadores como Káiser, Sergi Segura, Bonaldo, Miguelete, Ripoll o Rubén Martínez. El club, consciente del salto de categoría, se reforzó en casi todas sus líneas con dos nombres propios que acapararon la mayor parte de la atención: los dos ex del Algeciras. El fichaje de Rodrigo Escudero fue uno de los bombazos del verano, una noticia que zarandeó el mercado y seguramente la baja que más daño hizo al algecirismo, que soñaba con mantener a su máximo goleador. El Sabadell puso mucho pasta y un contrato largo sobre la mesa que decantó a un Rodri que tenía ofertas de todos los colores.

López-Pinto, con el Sabadell. / CE Sabadell

No fue la única operación del Sabadell que dio muchas vueltas en los foros algeciristas, ya que Javi López-Pinto también era un jugador que muchos pretendían recuperar para el proyecto. El extremo barcelonés ex del Burgos salió del Ibiza, donde en media temporada no pudo tener el impacto que sí tuvo en el Nuevo Mirador. De la isla también llegó David Astalls. Los arlequinados apuntalaron el vestuario con Diego Fuoli (Tarazona), Quadri (Lleida), Coscia (Hércules), Joel Priego (Zamora), Carlos García (Unionistas), Genar (Marbella), Carlos Alemán (Recreativo Granada), Ortega (Villarreal C) o Mikel González (Fuenlabrada).

"Ganar allí es muy complicado"

Rodrigo Escudero sabe lo que le espera al Sabadell este sábado en el Nuevo Mirador. El delantero tiene reciente el ambiente del templo rojiblanco y augura un partido repleto de dificultades: “Estarán apoyados por su afición. Es un equipo que lleva desde enero o febrero sin perder en casa. Ganar allí es muy complicado”, manifestó el goleador en la rueda de prensa que ofreció en la previa.

“Va a ser un partido en el que debes estar muy concentrado. Espero un partido muy intenso”, prosiguió el exrojiblanco, que lógicamente ve anecdótica la clasificación en un grupo que apenas ha empezado a rodar. "Llevamos dos jornadas y media y ahora no debemos mirar a la tabla. En estos momentos, es absurdo mirarla".

Con su tanto en Sanlúcar en la segunda jornada, Escudero ha empezado a ver portería pronto: "Ojalá sea un muy buen año. La temporada ha empezado muy bien para mí. No pienso en cifras, lo más importante es centrarme en el trabajo por el equipo. Me siento muy feliz y agradecido por la confianza del entrenador. Para un delantero es importante marcar un gol pronto. El equipo está muy cómodo. Se ha visto una identidad clara y el concepto que nos transmiten se está viendo reflejado en el campo. Se está viendo que el Sabadell quiere y no espera al rival".