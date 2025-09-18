Ocio
El horario del Betis Deportivo - Algeciras: el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas

Algeciras CF | Primera Federación

El grueso de la sexta jornada del grupo II se disputará durante el sábado

Primer cambio de entrenador de la temporada en la Primera Federación: Mario Simón releva a Oriol Riera en Unionistas

Los horarios de la 6ª jornada del grupo II de la Primera Federación.

El Algeciras CF rendirá visita al Betis Deportivo el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas en la sexta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

El Betis Deportivo-Algeciras será el segundo encuentro de la sexta fecha liguera y el que abrirá el sábado. La RFEF ha dado a conocer los horarios de una jornada que arrancará el viernes 3 de octubre con el Villarreal B-Atlético Madrileño (19:00). El sábado 4, tras el duelo de los rojiblancos, se jugarán el Europa-Marbella (16:00), el Alcorcón-Atlético Sanluqueño (16:15), el Eldense-Juventud Torremolinos (16:15), el Ibiza-Nàstic de Tarragona (18:30) y el Real Murcia-Sevilla Atlético (18:30). El domingo 5 de octubre se disputarán el Antequera-Sabadell (12:00), el Teruel-Hércules (16:00) y el Cartagena-Tarazona (18_15).

El Algeciras de Javi Vázquez recibe este sábado 20 al Sabadell (16:15) en la cuarta cita liguera del curso y la semana siguiente repetirán en el Nuevo Mirador para vérselas con el Real Murcia el domingo 28 de septiembre a las 18:15 horas.

