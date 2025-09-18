Primer cambio de entrenador de la temporada en la Primera Federación: Mario Simón releva a Oriol Riera en Unionistas

Tres jornadas han aguantado intactos los banquillos de la Primera Federación. El primer relevo de entrenador de la temporada 2025/26 se ha producido en el grupo I, en las filas de Unionistas de Salamanca. Oriol Riera ha abandonado el club después de tres partidos, tres derrotas y ni un solo gol a favor, y Mario Simón ha tomado el testigo. Lo curioso es que no ha sido una destitución al uso, ya que Unionistas lo anunció como un traspaso: Riera se ha marchado al Istra 1961 de la Primera División de Croacia.

"Unionistas de Salamanca ha llegado a un acuerdo con Oriol Riera para su traspaso al Istra 1961 croata. Junto al entrenador catalán abandonan también el club el segundo entrenador Pablo García y el preparador físico Aratz Olaizola", comunicó el club.

La entidad de Salamanca se movió con rapidez para anunciar la incorporación de Mario Simón, un técnico que el pasado curso dirigió al Intercity en el grupo del Algeciras CF.

"El albaceteño, de 44 años de edad, entrenó al Albacete Balompié en Segunda División en la temporada 2010-11 y posee experiencia como entrenador en el tercer escalón del fútbol español. Dirigió a La Roda CF y al CF Lorca Deportiva en Segunda B y, tras hacerse cargo de la UD Yugo Socuéllamos y del filial del Albacete Balompié, logró el ascenso a Primera Federación con el histórico Real Murcia", destacó Unionistas.

"A los mandos del club murciano completó una temporada en la categoría de bronce en la que logró la clasificación para la Copa del Rey y se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso a Segunda División. La pasada campaña también compitió en Primera Federación dirigiendo al CF Intercity. Mario Simón vendrá acompañado de dos entrenadores asistentes: Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez", finalizó su nuevo equipo.

Abierta la veda, habrá que ver qué equipo es el primero que sucumbe al nerviosismo en el grupo II.