Miguel León demanda al Algeciras por despido improcedente e incumplimiento de contrato

Miguel León ha demandado al Algeciras Club de Fútbol SAD por despido improcedente e impagos. El que fuera director deportivo del club del Nuevo Mirador, desde el verano de 2021 hasta el pasado mes de mayo, ha recurrido a la Justicia ordinaria para reclamar unas cantidades pendientes con respecto a su salario, además de lo que considera irregularidades en el cumplimiento de su contrato. León se siente engañado por Ramón Robert, el CEO del Algeciras y el máximo responsable de la gestión en el día a día, a quien responsabiliza de los impagos sufridos en primera persona y de la inestabilidad de la institución: "Es el peor profesional con el que me he topado en mi vida. Y no solo es mal profesional, es una persona que ojalá no hubiera conocido nunca", afirma.

Miguel León ha relatado a Europa Sur la cronología de los hechos que, siempre según su versión, le han llevado a presentar una demanda contra el Algeciras CF por la vía laboral en el Juzgado de lo Social Nº 2 de Algeciras. La fecha para el juicio ha sido fijada para el 16 de junio de 2026 a las 11:00 horas. León sostiene que el club le adeuda su salario desde mayo de 2024 y también denuncia que estuvo dado de alta hasta el 4 de agosto de 2025 a pesar de que fue despedido a finales de mayo, cuando la entidad comunicó que prescindía de sus servicios y entregaba la dirección deportiva a Jordi Figueras.

"En diciembre de 2024, Ramón Robert me firmó un reconocimiento de deuda de las nóminas que se me debían y todavía se me deben desde mayo del 24", explica León. Fue a primeros de 2025 cuando la relación se tensó y la confianza se quebró del todo: "Cuando el club obligó a los capitanes de la plantilla a dar una rueda de prensa y decir que todos estaban al día, cosa que en mi caso no era verdad, viví un momento complicado, tuve palabras fuertes con Ramón y me quise ir", confiesa. "La relación con el vestuario y con Fran (Justo) hicieron que me quedara y la situación se calmó en cierta manera. Ramón me firmó un reconocimiento de deuda a cumplir el pasado 30 de junio".

"Nos salvamos y en mayo llegó el momento en el que me enteré que dejaban de contar con mis servicios", prosigue León. "Desde que llegué al Algeciras, un poco de manera circunstancial con Félix Sancho en 2021, antes de aquel playoff inolvidable, siempre he querido estar en un segundo plano. Nunca he levantado la voz para quejarme de nada. Mi postura siempre ha sido por el bien del club y de la plantilla, y tengo que decir que en Algeciras me he sentido como en casa, he encontrado un lugar y a unas personas maravillosas", asegura el asturiano, que, tras el anuncio de su despido, se marchó con unas palabras elegantes y sin sacar a la luz lo adeudado: "Dicen que la vida son sueños y este ha sido muy bonito. Me llevo muchos recuerdos conmigo. He conocido a gente maravillosa, llena de sueños y de ilusiones así que a ellos les digo que no dejen de soñar. Todo lo que en esta vida se hace con el corazón se hace de verdad. Eso he intentado hacer siempre, ser de verdad. Gracias", escribió entonces.

León explica que se cumplieron los plazos marcados y no ha cobrado: "Como me temía, acabó junio y sin noticias del Algeciras. Me puse en contacto con Ramón y después con Mac Lackey y nada. Y además descubro que el club me ha tenido de alta hasta el 4 de agosto, el día que me dio de baja en la Seguridad Social. Fue entonces cuando tomé la decisión de ponerme en manos de mi abogado", señala.

Miguel León, durante su etapa en el Algeciras. / Erasmo Fenoy

León y el Algeciras tuvieron un acto de conciliación en el que el director deportivo volvió a salir muy desilusionado: "El club me vuelve a decir que ya me pagará cuando ha incumplido los plazos. Yo solo pido lo que me corresponde por lo trabajado, nada más, de hecho hasta renunciaba al tiempo que me habían tenido de alta de más", afirma León, que no podía recurrir a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) al haber estado contratado en otro régimen laboral.

"Llevo palmando pasta desde que vine al Algeciras", dice tajante. "La gente no lo sabe ni lo tenía que saber, pero he renunciado a dinero y he estado constantemente sin cobrar para tratar de mantener cierta estabilidad, priorizando siempre a los futbolistas y entrenadores", asegura.

"Llegué para echar una mano, después me encontré con aquella situación cuando pasó lo de Sergio Fernández y, poco a poco, me fui implicando más con el Algeciras", recuerda León, que compagina su labor de representación con la empresa Bahía. "El primer proyecto con Félix Sancho e Iván Ania nos quedamos muy cerca del playoff, veías al club en un crecimiento que desde la llegada de Ramón se ha ido cortando. El Algeciras ha tenido la suerte de contar con buenas plantillas, pero la gestión institucional se ha ido deteriorando. Tengo claro que con Félix habría llegado a jugar algún playoff porque era un ganador. Ramón es un superviviente", opina.

Miguel León lamenta haber tenido que llegar a este enfrentamiento judicial: "Me da pena porque al final pagará el club la mala gestión de una sola persona", critica. "Algeciras es una ciudad maravillosa y su equipo y su afición también. De verdad, no sabéis la suerte que tenéis de vivir aquí", acaba.