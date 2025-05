El Algeciras prescinde de Miguel León y centra la dirección deportiva en Jordi Figueras

Algeciras/El Algeciras CF ha decidido prescindir de Miguel León para la próxima temporada y Jordi Figueras asumirá al completo la dirección deportiva para el nuevo proyecto en la Primera Federación. El club del Nuevo Mirador ha anunciado este martes la salida de uno de sus dos dirigentes deportivos, un secreto a voces y la primera decisión de calado de la propiedad con vistas a la andadura 2025/26.

Fin al binomio León-Figueras en la parcela deportiva algecirista. Después de dos temporadas de tándem en los despachos, la propiedad ha tomado la decisión de concentrar la reponsabilidad deportiva en la figura de Jordi Figueras y desligarse de Miguel León, que ha estado cuatro años vinculado con la entidad del Nuevo Mirador.

"El Algeciras CF y Miguel León han alcanzado un acuerdo para poner fin a su relación contractual tras la finalización de la presente temporada", comunica el club. "El club quiere agradecer la dedicación y profesionalidad durante su etapa como director deportivo de la entidad, deseándole los mayores éxitos en su futuro profesional".

"El hasta ahora secretario técnico, Jordi Figueras, asume a partir de ahora esta parcela, al que también queremos desearle los mayores éxitos en esta nueva etapa junto a nosotros", acaba el Algeciras.

León se ha despedido en sus redes sociales del algecirismo con palabras cariñosas: "Poner fin a 4 años de tu vida es difícil y analizar y digerir los procesos más. Gracias a toda la gente que ha compartido conmigo esta aventura y lo siento si en algún momento me salió el carácter".

"Dicen que la vida son sueños y este ha sido muy bonito. Me llevo muchos recuerdos conmigo. He conocido a gente maravillosa, llena de sueños y de ilusiones así que a ellos les digo que no dejen de soñar. Todo lo que en esta vida se hace con el corazón se hace de verdad. Eso he intentado hacer siempre, ser de verdad. Gracias", escribe con elegancia.

León comenzó a tener contactos más estrechos con el Algeciras CF con la llegada de Félix Sancho, mediada la temporada del ascenso a la Primera Federación con Salva Ballesta, aquel histórico año que los rojiblancos se quedaron a las puertas del salto a Segunda División en el playoff de Extremadura. Por aquel entonces, el club aún presidido por Nicolás Andión tenía en la figura del algecireño Dani Alejo a su director deportivo. Sin embargo, con la presencia del burgalés Sancho preparando su desembarco, la presencia de León se normalizó hasta que el verano de 2021 el club incorporó al profesional, ligado al mundo de la representación deportiva a través de la conocida agencia Bahía. El experimento fallido con Sergio Fernández hizo que el club se volcase aún más con León.

Artífice directo de los cuatro proyectos del Algeciras en la Primera Federación, Miguel León se mantuvo tras el cambio de propiedad y la llegada de Fútbol Coalition con Ramón Robert y Mac Lackey y sumó el trabajo directo de Jordi Figueras en junio de 2023, cuando el futbolista colgó las botas con los algeciristas y pasó a ingresar en la parcela deportiva. Ambos se han complementado y han compaginado la confección de los dos úlimos vestuarios.