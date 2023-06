Jordi Figueras cuelga las botas y refuerza el área deportiva del Algeciras

Jordi Figueras pasa del césped a los despachos en el Nuevo Mirador. El futbolista ha anunciado este miércoles que cuelga las botas y el Algeciras CF ha comunicado que el ya exjugador se incorpora al área deportiva de la entidad para la planificación que ya está en marcha para competir en Primera Federación en la temporada 2023/24.

Era una posibilidad que se intuía y que había cobrado fuerza tras el desenlace de la recién terminada andadura, con la sufrida salvación del equipo algecirista. Figueras quería cerrar una dilatada etapa y abrir un nuevo capítulo y el catalán se siente como en casa en el Algeciras. El club ha visto en la retirada del zaguero una oportunidad para potenciar su parcela deportiva con un profesional muy bien conectado en el mundo del fútbol y que salta a los despachos con "tremenda" ilusión.

"Jordi Figueras, tras anunciar su retirada del fútbol en activo, pasa a formar parte del área deportiva del club", ha informado el Algeciras en la tarde de este miércoles. "Tras una dilatada carrera en el fútbol profesional, pasando por equipos como el Real Betis, el Rayo Vallecano, el Racing de Santander, Celta, Brujas o Rubin Kazan, finaliza su periplo deportivo tras dos temporadas y media en el Algeciras CF, con el que ha disputado 55 partidos, 30 esta última temporada, siendo fundamental en el eje de la defensa del equipo".

"Le agradecemos su esfuerzo y profesionalidad durante su etapa como jugador, y le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa que comienza en nuestra entidad", ha subrayado el que seguirá siendo su club, ahora desde los despachos.

Jordi Figueras ha compartido una carta de agradecimiento a través de las redes sociales que dice así:

"Llegó el momento de decir adiós y agradecerle al fútbol todo lo que me ha dado. Han sido 17 temporadas en total, pasando por todas las categorías desde Tercera hasta Primera con experiencia maravillosas en el extranjero. Real Madrid C, Celta de Vigo, Rubin Kazan, Valladolid, Rayo Vallecano, Brujas, Betis, Eskesehirspor, Karlsruher, Atlético de Kolkata, Racing de Santander y Algeciras CF han sido 12 equipos a los cuales les estaré eternamente agradecido por haber confiado en mí para formar parte de su historia, sin olvidar toda mi formación en el fútbol base de la Unió Esportiva Lleida".

"Me gustaría empezar agradeciendo a mis padres sobre todo por todos y cada uno de los esfuerzos que hicieron desde que me apuntaron en el Lleida a los 5 años y hacer que esto haya sido posible, y por todos los kilómetros que han recorrido para poder estar conmigo todos los años que he estado fuera de mi casa. Cuando yo era niño, mi sueño era poder jugar en Primera División y mucha culpa la tienen ellos y mis abuelos, en paz descansen. Me gustaría seguir agradeciendo a todos y cada uno de los empleados de los diferentes clubes en los que he estado por haber solventado todo tipo de dudas y por ayudarme cuando lo he necesitado en algún momento, a todos los utileros, a todos los delegados, a todos los fisios, a todos los doctores, a todos los departamentos que hayan compartido momentos conmigo. A todos ellos, infinitas GRACIAS".

"Quiero seguir por todos los cuerpos técnicos que a lo largo de este viaje han compartido momentos de felicidad, de tristeza, momentos duros y complicados, que por desgracia los ha habido, y muchos. Me gustaría mediante estas líneas agradecer especialmente a uno de ellos, porque en un momento difícil de mi vida que tenía muchas dudas me devolvieron las ganas de jugar al fútbol que en muchos momentos había perdido".

"No puedo olvidarme, por supuesto, de darle las gracias a todos los compañeros que he tenido durante tantos años, que han sido muchísimos y que algunos de ellos puedo decir que van a ser mis AMIGOS para siempre. Finalmente, me voy obligado a agradecer a mi mujer y a mis hijos que hayan estado a mi lado siempre y hayan aceptado las decisiones que he ido tomando durante toda mi carrera, y me hayan acompañado a todos los sitios sin preguntar... y no me hayan dejado nunca solo, siendo mi fuerza en mis momentos de debilidad".

"En estos 17 años de dedicación a los que ha sido mi pasión de niño he ido cumpliendo sueños a medida que iban avanzando las temporadas, como por ejemplo debutar en el fútbol profesional, tener la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo contra los mejores jugadores del mundo y hacerlo en la mítica catedral de San Mamés. Jugar en Europa es otro sueño del que puedo presumir en otros muchos".

"Estoy muy orgulloso de la trayectoria que he tenido como futbolista profesional y, como siempre he dicho en todos los vestuarios en los que he estado: "Con este cuerpo, tengo mucho más mérito que todos vosotros".

"Los que me conocen saben que como futbolista me he esforzado al máximo y he dado absolutamente todo lo que he tenido en todos y cada uno de los equipos, ya que para mí, la actitud tanto en los entrenamientos como en los partidos es innegociable. No se puede negar la evidencia y las cosas muchas veces no salen como uno quiere, pero cuando tienes la tranquilidad de haber dado el máximo, creo que es la mayor satisfacción que puede tener una persona".

"Y por último, ya que tengo la oportunidad de agradecer mediante estas líneas a todas las aficiones que he tenido, simplemente quiero daros las GRACIAS, GRACIAS E INFINITAS GRACIAS a todos".

"Toca poner punto final en el verde pero... se abren nuevas etapas y nuevos retos los cuales cojo con unas ganas de crecer y de triunfar tremendas".

"Hasta siempre, pelotita...".