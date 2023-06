Las renovaciones del Algeciras y sus peculiaridades

El Algeciras CF está inmerso en la planificación de la próxima temporada. Tras el pistoletazo de salida por parte del club, con el anuncio de la situación contractual de los jugadores, las miradas se centran en las posibles renovaciones que la parcela deportiva ha comenzado a afrontar prácticamente desde que los pupilos de Iván Ania certificaron su permanencia en Primera Federación en la última jornada del campeonato.

El algecirismo, a diferencia de los últimos veranos, ya conoce con certeza la lista de futbolistas que se han desvinculado de la entidad y los que tienen contrato en vigor, y además la afición puede encajar en el puzle los que están en conversaciones para tratar una posible continuidad.

Miguel León, que como confirmó Ramón Robert sigue siendo el líder de la dirección deportiva algecirista, se ha puesto manos a la obra ya para tantear y conocer las intenciones de los jugadores, algo que el club afrontará uno a uno de manera individualizada porque cada caso tienes sus peculiaridades y sus tiempos.

Los futbolistas que de alguna manera están o van a estar en negociaciones con el Algeciras son Carlos Albarrán, Jordi Figueras, Admonio, Mario Ortiz, Borja Fernández, Ferni, Iñaki Elejlade e Iván Turrillo.

Si hay una renovación deseada por el algecirismo es, un verano más, la de Iván Turrillo Caballero, el once club man y gran estandarte albirrojo. El algecireño, el futbolista con más partidos oficiales con esta camiseta, se ha vuelto a ganar sobre el campo el derecho a elegir si sigue un año. Por momento físico y por madurez futbolística, su aportación está fuera de todo duda. El único impedimento que Iván podría tener es su situación laboral, conocida por la gran mayoría de la hinchada. Iván, el Algeciras y su empresa tendrán que sentarse y buscar la posibilidad de una nueva excedencia. Acerinox se ha portado de maravilla desde el primer día. Si el capitán tiene mecha, su presencia es insustituible.

En defensa, el Algeciras maneja varios nombres. El primero que viene a la mente es el de Carlos Albarrán, un futbolista que ha encarnado la regularidad durante todo el curso. El lateral se ha aclimatado en todos los sentidos y se le ve feliz. Su renovación en el costado diestro sería una buena noticia para la grada. El caso de Admonio Vicente ha sido probablemente de los más llamativos. Del ostracismo por las lesiones a dotar a la defensa de la seguridad que tanto echaba en falta. El defensa central ha probado que estando sano es muy válido y puede ser importante. La cuestión es cuánto supone volver a repetir la apuesta. Jordi Figueras tiene la llave para renovar y no necesariamente como jugador. El zaguero se quedó el pasado verano más como un faro para el vestuario que otra cosa y se ha visto disputando como titular el grueso de los partidos. Figueras ha estado en las duras y las maduras y poco se le puede reprochar. En caso de que decidiese colgar las botas, podría ser una opción interesante para el cuerpo técnico (con Iván Ania, seguro) o para la parcela deportiva del club. Es un caso muy especial.

Mario Ortiz llegó en invierno y lesionado, pero mereció la pena. Y tanto que mereció. El mediocentro se convirtió en la pieza que le faltaba al engranaje del centro del campo. Es veterano y tiene muchas batallas a la espalda, pero entiende el juego como pocos. Es uña y carne con Ania por lo que sobra decir que su continuidad va muy ligada al asturiano. Borja Fernández ha formado con Iván y Mario el trío del que ha brotado el mejor fútbol del Algeciras esta temporada aunque no se haya prodigado. El vigués puso de su parte para quedarse el pasado verano y no ha tenido un buen año por culpa de las dichosas lesiones. Borja, no obstante, es un futbolista cotizado no solo en Primera Federación ya que el gallego tiene mercado en el extranjero. Una oferta potente podría alejarle de La Menacha.

Iñaki Elejalde es el único atacante que el Algeciras se ha planteado intentar retener, en buena medida porque Álvaro Romero y Roni ya habían decidido cambiar de destino, aunque el club tampoco tenía claro retener a sus dos principales artilleros, que han estado por debajo del rendimiento esperado. Romero se ha comprometido con el Tenerife y Roni va a hacer las maletas a Indonesia. Elejalde ha mostrado dos caras y la entidad valora las dos: la que dio cuando estaba sano y el compromiso que mostró cuando estaba más que renqueante en el tramo final. El madrileño, como es obvio, va a tener mercado en su tierra.

Si hay un caso sensible es del de Rubén Fernández Ferni, el futbolista que peor suerte ha tenido en las dos últimas temporadas en el Nuevo Mirador. El talaverano ha lidiado con dos lesiones importantes, la segunda aún le tienen en muletas, pero su calidad está fuera de toda duda. Cuando estuvo en condiciones fue un puntal para un Algeciras que, de nuevo, debe calibrar la balanza de los riesgos.

El Algeciras desveló que los jugadores con contrato en vigor para la temporada 2023/2024 son Ale Benítez, Tomás Sánchez, Nico Van Rijn, David Martín y Rodrigo Sanz. Estos cinco también revisarán su situación de manera individual ya que no quiere decir que su futuro pueda cambiar, ya sea por interés del club o de los propios futbolistas.

El Algeciras dio por acabada su relación con estos nueve jugadores: Pol Tristán, Juan Flere, Rubén Miño, David González Roni, Álvaro Romero, Ousama Siddiki, Isaac Amoah, Pepe Mena y Juan Serrano.