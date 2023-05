Ramón Robert: "El objetivo del Algeciras la próxima temporada pasa por no sufrir tanto"

La sala de máquinas del Algeciras CF no se detiene nunca. El ruido de los tacos de las botas de fútbol se ha marchado de descanso en el Nuevo Mirador, donde por sus entrañas solo se escuchan los pasos de los empleados y de la persona que comanda la nave. Ramón Robert no para. El barcelonés sabe perfectamente por su experiencia en el fútbol profesional que cada minuto cuenta a la hora de planificar. El consejero delegado y rostro más visible del accionariado algecirista hace balance del curso, avanza varias pinceladas del próximo proyecto y contesta a todas las cuestiones en la primera entrevista postemporada, concedida este miércoles a Europa Sur.

-Objetivo conseguido. El Algeciras CF estará la próxima temporada en Primera Federación. Costó hasta el último segundo, pero se cumplió.

-Se ha cumplido y creo que todos acabamos con alivio. Se ha demostrado que es una categoría que en la última jornada hasta el décimo podía descender. Había muchas opciones, nosotros éramos undécimos y lo conseguimos sufriendo. Al final, estaremos un año más. Ahora toca analizar la temporada, lo bueno y lo malo, y saber que hay cosas que cambiar, mejorar y mantener.

-¿Demasiado sufrimiento o puede servir de lección para valorar la complejidad de la categoría?

-Hay que hilar muy fino porque es una categoría preciosa... sobre todo cuando no sufres. La competitividad es brutal y el año que viene tenemos equipos que descienden, que sobre el papel nos tocarían si se repiten los grupos. Estamos hablando de un Málaga, un Lugo, una Ponferradina... y a la espera de los que van a ascender. Veremos cuál es la decisión de grupos, si se mantiene o se cambia. El año pasado por un voto no salió mantener la composición anterior, por un voto de un club que llegó tarde a votar. ¿Mi preferencia? Siempre se decía que el grupo catalán era el más complicado pero creo que toque el que toque los dos son igualadísimos.

-¿Qué balance hace de lo institucional en su primera temporada?

-Temporada de aprendizaje y de cambios. Creo que no debemos sacar pecho. Nos hemos salvado porque el equipo ha hecho los puntos necesarios, con los goles necesarios y los golaverajes necesarios. He oído que nos han salvado los otros, no, se ha salvado el Algeciras. Como digo, no es para sacar pecho. Si alguien puede sacar pecho, es la afición porque desde la jornada uno hasta el final ha estado apoyando a unos jugadores que estaban dejándose la piel. En lo institucional, cambios. Toca hacer cambios en casi todas las áreas. Ya se han anunciado los primeros con respecto a la plantilla y vamos a ir comunicando cada paso.

-¿En manos de quién o quiénes está ahora el Algeciras y lo va a estar para el próximo curso?

-El Algeciras está en manos de Félix Sancho, Mac Lackey y Ramón Robert. Hubo una rueda de prensa en la que se explicó. A día de hoy, el club está en manos de estas tres personas.

-Pero los rumores y algunas informaciones apuntan a una posible marcha de Félix Sancho y el algecirismo asume que su venta es una posibilidad. En caso de que se presente este escenario, ¿en qué situación quedaría el Algeciras?

-Ni a Mac ni a mí nos ha dicho Félix nada. No sé de dónde salen esos comentarios. No estoy en la mente de Félix. Leía que estaba agotado. No lo sé. Hablo con él y creo que el año ha sido una temporada dura para todo el mundo, para la afición, la plantilla, la parte corporativa, la institucional... Pero qué bonito es que con el esfuerzo de todos nos hayamos salvados y qué bonito es el fútbol cuando te salvas.

-Se lo pregunto de otra forma, ¿estaría dispuesta Football Coalition a dar el paso para ser la propietaria del Algeciras CF?

-Me gusta hablar de hechos. Puedo decir, y hablo de Mac también porque somos amigos y socios y llevamos muchos años juntos, que vamos dando paso a paso de manera sólida. No entramos en proyectos si no es para estar e ir construyendo. Si vamos avanzando y no paramos, el Algeciras tiene que ir siempre hacia adelante.

-¿Qué proyecto prepara el Algeciras para la temporada 2023/24? El abonado va a mirar con lupa si la meta es realista o no.

-Estamos trabajando en dos vertientes, la de la temporada 23/24 y a medio plazo. Lo más inmediato es la parte deportiva y ya está en marcha. Con respecto a esto, cuando uno empieza lo que dice es que no quiere sufrir más, es lo que está en la mente de todo el mundo. El año que viene tenemos que hacer algo para no sufrir, es el objetivo en el trabajamos, aunque sabemos que habrá aciertos y errores. El club también está trabajando a medio plazo porque hay que planificar. En ese sentido estamos finalizando un plan estratégico para saber dónde queremos llegar no solo la temporada que viene. Si ascendemos o descendemos, si sufrimos más o menos, lo importante es el qué quiere ser y dar este club. Nos debemos a la gente por mucho que seamos una SAD. Esto se gestiona como una empresa de lunes a viernes y el sábado nos ponemos la gorra y sufrimos por una pasión. En ese plan estratégico explicaremos qué queremos que sea el Algeciras. Esto va de compartir y remar todos juntos y queremos que la gente sepa adónde queremos llegar.

-¿Veremos arrancar el proyecto de las academias de Mac Lackey próximamente? ¿Cómo ve al norteamericano desde su desembarco oficial?

-Mac estuvo con su familia, viviéndolo apasionadamente (durante la última jornada liguera). Ha venido muchos fines de semana, yendo y volviendo al cabo de diez días. Eso demuestra cómo se involucra. Lo de las academias es un proceso en el que queremos llevar la marca Algeciras a nivel internacional y son muchas patas porque tienes que dar un servicio, pero la última semana de julio habrá unos jugadores americanos aquí. Se concentrarán aquí con una preparación para luego irse allí para trabajar con sus clubes y sus academias. Aquí no vamos a hacer experimentos de que vengan jugadores a entrenar con el primer equipo por tener este proyecto en marcha. No va por ahí.

-Vuelta a lo deportivo. Dos cuestiones claves. La primera, ¿en qué situación está Iván Ania? Tiene contrato pero en su última rueda de presa aseguró que no se sentía arropado dentro del club.

-Iván Ania es el entrenador del Algeciras. Hay un contrato en vigor con sus cláusulas en las que se contemplan las distintas posibilidades como en cualquier contrato con una empresa. A día de hoy es el entrenador de este club y es empleado de este club. Quiero pensar que fue por el momento final de la temporada... [sobre la última rueda de prensa del asturiano]. Ha sido un año duro para todo el mundo y no entro a valorar sensaciones y opiniones. Hoy es entrenador del Algeciras. Ahora todo el mundo se ha ganado el descanso y la reflexión, aunque nosotros no paramos porque no podemos parar. El club tiene unas maneras que son las que aplicará.

-La segunda pregunta tiene que ver con la dirección deportiva. ¿Va a mantener el Algeciras la figura de Miguel León o se plantea un cambio?

-Si permanentemente nos replanteamos las cosas, eso no da estabilidad. La temporada pasada hubo unos resultados y en esta no podemos estar igual de contentos que la pasada, es obvio. Miguel León está liderando la parcela deportiva. Si este año la pelota ha entrado menos, nos lo replanteamos, pero sabiendo que el anterior le dijimos que lo había hecho bien. Hay que dar estabilidad y dejar hacer para valorar los resultados, arropar y dejar trabajar dentro de las políticas del club.

-Cerramos ejercicio. ¿Llega al día el club? ¿Puede estar tranquilo el algecirismo durante el verano?

-Llegamos con mucho sudor y mucho esfuerzo y habiendo estudiado mucho para aprobar. Mucha gente pregunta por temas económicos e institucionales que no se saben. Nosotros tenemos que cerrar el ejercicio y un periodo para cerrar la junta de accionistas hasta el 31 de diciembre con un informe en el que salen los números, las memorias, todo. Yo vengo de un club donde había más de cuatro mil accionistas con sus memorias que se publicaban y todo el mundo conocía. Aquí se van tomando decisiones, con aciertos y errores. Nosotros lo haremos porque somos una SAD y esa memoria se entregará, estará en el portal de transparencia del club y todo el mundo podrá saber la situación social, institucional, económica... y ese plan tenemos que hacerlo cada año. Estamos en una SAD pero al final es también una pasión y un sentimiento y los aficionados necesitan saber. A veces no se explican cosas porque no es el momento o no se pueden explicar, porque hay mucho detrás y los que estamos aquí velamos por los intereses del club. La afición me merece todos los respetos y tendrá todas las explicaciones de todo lo que vaya pasando.