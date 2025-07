Golpe de realidad para el Algeciras: el pichichi Escudero se marcha al Sabadell

El algecirismo se ha llevado un chasco este viernes, un golpe de realidad en toda regla. Rodrigo Escudero ha dicho "no" a la renovación con el Algeciras CF y se marcha al Sabadell con un ofertón económico inalcanzable para los rojiblancos. El club del Nuevo Mirador ha comunicado con resignación la decisión del delantero, un varapalo que se suma a las despedidas de Diego Esteban, Dani Merchán, Arnau Gaixas y Pablo Larrea.

Fuga de talentos en el Algeciras y adiós al pichichi rojiblanco de la pasada temporada, a un Escudero que marcó once goles y que se había convertido en uno de los atacantes codiciados de la Primera Federación este verano. Se rumoreaba del interés del FC Cartegana, pero finalmente ha sido el CE Sabadell el que ha saltado la banca, un club que acaba de ascender a la categoría y que será rival de grupo del Algeciras en la competición liguera 2025/26.

"El Centre d'Sports Sabadell y el delantero Rodrigo Escudero han llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista a la entidad arlequinada hasta el 2027. Escudero, de 31 años, es un atacante que acumula unos grandes registros en Primera Federación. En las últimas tres temporadas, Escudero acumula 30 goles en la tercera categoría del fútbol nacional", anunció su nuevo club, que lógicamente no ha hecho público el salario del ariete. Diferentes fuentes coinciden en señalar que Escudero cobrará alrededor de 160.000 euros por cada una de las temporadas firmadas.

El director deportivo algecirista, Jordi Figueras, ha sufrido un nuevo revés en su intento de retener a buena parte de la columna vertebral de la última plantilla. El no de Fran Justo fue la primera negativa a un proyecto que acabó la campaña con un notable, pero también con muchísimo desgaste. El técnico gallego dio el salto al Mirandés de Segunda y se llevó a Marino Illescas. Figueras ha ido negociando con otras piezas que interesaban, pero los rojiblancos no han llegado a buen puerto con los mencionados Diego Esteban (Superliga de Grecia), Dani Merchán (Zamora), Arnau Gaixas (Eldense) o Pablo Larrea (Cartagena, el mismo club al que se ha ido el portero Lucho, que en su caso no recibió propuesta para continuar).

Figueras tiene el desafío por delante de cubrir esas piezas que se han ido cayendo, vacantes de futbolistas importantes, titulares, en algunos casos diferenciales.

El Sabadell se frota las manos con su nuevo delantero, al que ha acompañado con la incorporación de otro exalgecirista como Javi López-Pinto. El extremo se desvinculó del Ibiza, donde llegó en invierno y fue de más a menos. El catalán habría sido visto con muy buenos ojos por la afición algecirista, que ya anheló su regreso en el último mercado.

"Nacido en Simancas, Valladolid, Rodrigo Escudero es un atacante que ha ido creciendo con el paso de los años hasta establecerse como uno de los delanteros con mejores registros en Primera Federación. Estos tres años, Escudero ha marcado 11, 5 y 14 goles defendiendo las camisetas de Algeciras, Cultural Leonesa y Talavera respectivamente. Anteriormente, el nuevo delantero arlequinado también ha estado en clubes como Compostela, Zamora o Arandina y siempre ha alcanzado buenas cifras goleadoras. De hecho, lleva casi 100 goles durante su trayectoria profesional. Ahora, Rodrigo Escudero aterriza en el Centro de Deportes con el objetivo de seguir sumando goles y aportando al equipo", recuerda su equipo.

"Rodrigo Escudero destaca por su capacidad goleadora, su buen juego en el área y su habilidad para sumar al equipo en distintos registros", ensalza el Sabadell.