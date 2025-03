Algeciras - Ibiza: el corazón frente a la razón

Algeciras/Un equipo de capa caída que lleva siete jornadas sin ganar se cita con otro que lo ha ganado todo en ese mismo periodo de tiempo y que va como un cohete. Dicho de otra manera, el Algeciras CF recibe este domingo (12:00) a la UD Ibiza en el Nuevo Mirador. La lógica humana y la IA apostarían el pellejo a que el resultado está claro, clarísimo. Sin embargo, el fútbol es un mundo que a menudo desafía a las matemáticas y al raciocinio puro. Cuesta tener fe después del descalabro en Fuenlebrada, pero si hay un deporte que puede tumbar a la razón...

El Algeciras de Fran Justo necesita como el comer un día perfecto, su mejor versión y el aliento del Nuevo Mirador para encarar un reto mayúsculo: cortar la sangría de derrotas e inyectar puntos y ánimos no solo en el vestuario, también en un algecirismo muy golpeado en los dos últimos meses. Para levantar la cabeza, los rojiblancos precisan frenar al imparable líder, a un Ibiza que ha despegado con siete victorias consecutivas y que tiene a tiro un récord de la categoría. Con los celestes llegan Javi López-Pinto y un plantillón estelar a las órdenes de Paco Jémez y con Bebé en el campo.

La 28ª jornada del grupo II de la Primera Federación llega con urgencias para un Algeciras en puestos de descenso con 30 puntos, todavía a tiro de varios rivales directos, pero ya metido de lleno en un pelotón de una docena de equipos que se van a partir la cara para conseguir la permanencia. El tiempo corre en contra de los cinco que ocupan el temido vagón de cola. Tras el revés en Fuenlabrada, el Algeciras busca el cobijo de casa, de un estadio donde hilvana dos empates, los dos únicos puntos en la nefasta racha de la segunda vuelta.

Fran Justo recupera a Dani Merchán tras sanción y no pierde a nadie por tarjetas. El técnico avanzó que Juan Hernández podrá estar "para algunos minutos" e insiste en la cantidad de problemas físicos y musculares que le han impedido gastar los cambios en los últimos partidos. "A ver si vamos recuperando gente, esta vez al menos podremos hacer más cambios", apuntó el gallego, que mantiene fuera de combate a Rafa Roldán y Javi Alonso -que se sepa-, al margen de Javi Avilés y Eric Montes. No se esperan demasiados cambios en un once al que podría volver Merchán al lateral izquierdo y quizás alguna variante más en bandas o arriba. No hay más cera de la que arde.

"Si algo me ha demostrado este equipo, es que somos capaces de ganar a cualquiera", manifestó Fran Justo, que mira al durísimo calendario que tiene por delante "como una oportunidad de dar un paso adelante, de ver a ese Algeciras que vimos no hace tanto".

El técnico reconoce que la semana tuvo mucho de trabajo psicológico: "Nos dolió mucho lo que sucedió en Fuenlabrada, sobre todo en cuanto a resultado. Era un partido importante como van a ser todos de aquí a final de temporada. Tenemos que saber convivir con esta realidad, convivir con que cada partido cobra una importancia tremenda, como si fuera una final. Estamos en una situación en la que necesitamos victorias".

Justo sostiene que el vestuario ha dio "transformando ese disgusto en trabajo, en energía para afrontar la semana y mirar a futuro para rendir y competir". El gallego entiende que su equipo no está tan lejos del camino: "Al final son detalles, penaltis, rojas, situaciones de balón parado… Estamos en ese momento en el que te cuesta un poco más, pero debemos mejorar en las dos áreas y conseguir ese resultado que te libere".

El algecirista habla de "entender las once etapas que nos quedan por delante" y estar "preparados para asumir todo lo que viene". Justo sigue convencido de que su equipo saldrá del aprieto: "Creo más que la semana anterior en ellos porque los veo trabajar. El clima y todo lo que nos rodea no es el más feliz porque todos tenemos el mismo objetivo, que gane el Algeciras, todos queremos lo mismo por eso estamos tristes. Pero estamos comprometidos, metiendo muchas horas, trabajando, haciendo lo máximo para revertir la situación", garantizó.

El preparador albirrojo piropea al Ibiza y recuerda que el Algeciras "ya fue capaz de ganar" en Can Misses: "Ahí está la trayectoria del Ibiza, el mejor equipo de los dos grupos y una plantilla que en Segunda División no pasaría apuros para conseguir la permanencia. El Algeciras ya fue capaz de ganar en Ibiza porque la categoría está muy igualada. En casa estamos dando un rendimiento muy bueno, los dos últimos fueron empates pero hicimos bien las cosas. Por este camino, unidos a nuestra afición, el objetivo pasa por el Nuevo Mirador".