El Ibiza busca en Algeciras el récord de victorias seguidas en la Primera Federación

Algeciras/La Unión Deportiva Ibiza llega a Algeciras con el reto de conseguir la mejor racha de victorias consecutivas de un equipo en la Primera Federación. El líder busca este domingo (12:00) en el Nuevo Mirador su octavo triunfo seguido para prolongar la imparable dinámica que lleva en la segunda vuelta, una racha que ha llevado a los de Paco Jémez desde la mitad de la tabla a lo más alto del grupo II.

El Ibiza recupera a Javi Jiménez y pierde por sanción a Álex Gallar, uno de sus baluartes. Los celestes tienen entre algodones al delantero Davo, uno de sus refuerzos de invierno, cuyo impacto ha sido tan inmediato como el de Bebé o el del exalgecirista Javi López-Pinto.

La expedición del Ibiza salió de viaje dos días antes haciendo escala en Madrid para pernoctar en Málaga. El equipo de Jémez se ejercitó el sábado en las instalaciones de PFC Costa del Sol. Una vez acabado el entrenamiento, el conjunto se desplazó a Algeciras para montar su cuartell general.

El Ibiza defiende liderato en solitario con 47 puntos, dos más que el Ceuta, con una ambición firme en su propósito para ser campeón y ascender como primero. Jeméz entiende que el primer puesto estará "cerca de los 80 puntos". "Tenemos que prepararnos para eso. Si llegamos cerca de los 80 puntos, vamos a ser primeros. No tengo duda. Esa es nuestra meta. Si hay 33 puntos, vamos a pelear por los 33. Vamos a intentar que no se vaya ninguno".

Jémez tiene presenta la derrota encajada en la primera vuelta, ya con él en el banquillo, ante el Algeciras y extrema precauciones: "El Algeciras no está viviendo su mejor momento, pero eso no quiere decir nada. Cada partido es una situación distinta. Todos los equipos que se enfrentan a nosotros quieren ganarnos y acabar con nuestra racha, y eso es una motivación extra. Nosotros respetamos mucho al rival. No es un rival fácil de meterle mano y yo siempre me espero al mejor rival que se pueda esperar y preparo los partidos en función a eso".

El míster tiene claro el aliciente para sostener el ritmo de su Ibiza. En juego, además de tres puntos, establecer un récord: "Estamos a una victoria de conseguir la mejor racha de victorias consecutivas de la historia en la categoría. Y la queremos superar. En estos momentos, todo invita a pensar en cosas positivas y no en negativas. Entendemos que, algún día, esta racha se va a acabar y, cuando pase, no pasa nada. La idea es seguir en el mismo camino", manifestó.

El punto de inflexión del Ibiza llegó en el triunfo solvente contra el Mérida (3-0), el primero de una cadena de alegría que siguió en Villarreal, ante el Antequera, en Sevilla contra el Betis Deportivo, ante el Sanluqueño, en Murcia y contra el Yeclano. Siete de siete, 21 puntos de 21 posibles.

El informe completo de la temporada del Ibiza puede leerse aquí.