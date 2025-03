Paco Jémez: "Respetamos mucho al Algeciras, esperamos lo mejor de ellos"

Algeciras/Paco Jémez, el entrenador de la UD Ibiza, espera "al mejor Algeciras" este próximo domingo en el partido que medirá a ambos equipos en el Nuevo Mirador. El técnico del líder quiere mantener la dinámica de los celestes para conseguir la que sería la mejor racha de victorias consecutivas en la Primera Federación. Llevan siete y están a una.

El excelente momento del Ibiza contrasta con la crisis de los algeciristas, que acumulan siete jornadas sin perder. Jémez, no obstante, recela: "El Algeciras no está viviendo su mejor momento, pero eso no quiere decir nada. Cada partido es una situación distinta. Todos los equipos que se enfrentan a nosotros quieren ganarnos y acabar con nuestra racha, y eso es una motivación extra. Nosotros respetamos mucho al rival. No es un rival fácil de meterle mano y yo siempre me espero al mejor rival que se pueda esperar y preparo los partidos en función a eso", aseguró.

El reconocido entrenador quiere "hacer cosas importantes" con un equipo que ha tomado la velocidad de crucero en la segunda vuelta. "Estamos a una victoria de conseguir la mejor racha de victorias consecutivas de la historia en la categoría. Y la queremos superar. En estos momentos, todo invita a pensar en cosas positivas y no en negativas. Entendemos que, algún día, esta racha se va a acabar y, cuando pase, no pasa nada. La idea es seguir en el mismo camino", expresó.

El Ibiza viaja a Algeciras "con la idea de mantener el liderato" y no perder la senda que tanto costó conseguir: "Cuando agarras esta dinámica, lo que quieres es que no se acabe nunca. Día a día estamos demostrando que no queremos que se acabe y que queremos seguir con esta idea de juego y estos resultados".

Jémez ha situado al Ibiza en la cabeza, en esa puja con el Ceuta, el Antequera y el Real Murcia. "Nuestra misión ahora es ganar y meter un poquito de presión a los que vienen por detrás. Ganando, obligamos al resto a que no puedan pinchar. Puede suponer un poco de presión añadida y es nuestra labor no sólo ganar, sino también preparar el partido para que los que vienen detrás tengan esa presión añadida. Pasará lo mismo cuando jueguen ellos antes que nosotros", reflexionó.

Preguntado sobre los puntos que restan por jugarse y sobre dónde estará la meta prar ascender como primero, el técnico del Ibiza apunta alto: "Cerca de los 80. Tenemos que prepararnos para eso. Si llegamos cerca de los 80 puntos, vamos a ser primeros. No tengo duda. Esa es nuestra meta. Si hay 33 puntos, vamos a pelear por los 33. Vamos a intentar que no se vaya ninguno. Luego eso dependerá de muchos factores. A mí lo que me interesa es sumar de tres y no fallar, y meter puntos con respecto a los demás por si fallamos pues que nos cueste demasiado caro. Tampoco es muy importante si quedas primero con 74 o 79. Eso lo veremos a largo plazo", sentenció.