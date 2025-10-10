Algeciras - Europa: ¿Por qué no soñar en grande?

Bonita tarde de fútbol la que se presenta este sábado en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibe a las 18:30 al histórico Europa, uno de los fundadores de la Primera División y, hasta el momento, el equipo revelación en el inicio de temporada del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos tienen la oportunidad de dar alcance en la clasificación a su rival, que comparte el liderato con 11 puntos, demostración de la igualdad que todavía reina tras las seis primeras jornadas. La lluvia prevista para este sábado parece que concederá una tregua durante la tarde, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Después del polémico empate en Sevilla ante el Betis Deportivo, el equipo de Javi Vázquez vuelve a casa con el deseo de prolongar la buena racha y las vibraciones que emana un vestuario "con aura", una de las expresiones preferidas del entrenador. Los algeciristas están con ocho puntos en la mitad de la tabla, tan cerca de la cima como de los puestos de descenso. El Nuevo Mirador tiene como referencia más cercana la victoria ante el Real Murcia y el técnico madrileño deja un mensaje claro para los más confiados: "El Europa no es peor equipo que el Murcia", advierte.

El Algeciras llega tras una "buena semana de trabajo" en la que parece que las aguas institucionales también han vuelto a su cauce en lo económico, aunque el runrún de una posible venta no cesa. Vázquez aseguró que "Jony está para competir". El centrocampista se ha ejercitado sin problemas tras el golpe que sufrió en la cabeza, desde primera hora dispuesto a jugar. Los albirrojos no podrá contar con el sancionado Víctor Ruiz, castigado con un partido por su expulsión en Sevilla. Aleix Coch se perfila como relevo en un once al que también podría volver Juanma, ya repuesto. Iván Moreno ha vuelto a jugar dos partidos seguidos, ¿Habrá cambio otra vez en la portería y volverá Samu Casado? Al margen de otras pequeñas molestias, el preparador sostiene que solo tienen la baja confirmada de Eric Montes, quien cada día está más cerca de volver.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno o Samu Casado; José Carlos, Mayorga, Aleix Coch, Tomás, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. CE Europa: Flere, Escoruela, Álex Cano, Campeny, Jordi Cano, Meshak, Vacas, Izán, Adnane, George y Joan Puig. Árbitro: Roberto González Sánchez (Guadalajara). Hora: 18:30 (7ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por LaLiga+, FC Play y 3Cat, y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: La última visita del Europa a Algeciras se saldó con empate (1-1) y tuvo lugar en el desaparecido Mirador en la temporada 1966/67 en Segunda División.

"Estamos intentando acabar de ver quién nos puede dar un poquito más en ese principio, quién nos puede dar desde la segunda parte y cómo mantener al final a todos enchufados", explica Vázquez, que insiste en la necesidad de involucrar a toda la plantilla y de normalizar el banquillo: "Que en 38 semanas seamos capaces de implicar al mayor número de jugadores", recalca. "Como cuerpo técnico nos gusta reflexionar bastante sobre todo lo que hacemos y ni la convocatoria está tirada como una moneda al aire".

En ese deseo de tener vivas las rotaciones, el técnico del Algeciras analizó hasta la extenuación el último punto, "no supo a victoria por cómo al final se dio el partido, pero hicimos muchas cosas muy bien para estar contentos y hemos sacado el aprendizaje", manifestó en la previa.

El míster rojiblanco habla muy bien de su próximo oponente, de un Europa que debuta en la categoría, pero cuenta con un vestuario muy cohesionado: "El problema a veces es que por el nombre se espera más de unos que de otros. No me gustan las comparaciones, parece que el día en Murcia era difícil ganar y que todo lo que fuera a ganar era un regalo y que esta semana parece que tenemos que ganar sí o sí. Para nada es así. El Europa a mí no me está sorprendiendo porque ya le conocía el año pasado y hacen tantas cosas bien, tienen un proyecto continuista, es un equipo muy competitivo. Quizá fuera de casa tiene un contexto distinto, pero se adapta y tiene muchas armas. Por eso está arriba", argumentó.

"Es un equipo de los que me gusta decir con aura, con alma, con una línea de cosas que lleva trabajando mucho tiempo y que al final, sobre todo, tiene un nivel de cohesión espectacular", prosigue Vázquez. En el Europa, por cierto, defiende la portería Juan Flere, que retorna a la que fue su casa durante una temporada a las órdenes de Iván Ania. Flere es uno de los artífices del ascenso del conjunto de Barcelona.

Preguntado por los objetivos del Algeciras tras su buen arranque, Javi Vázquez lo siguiente: "Lo más inteligente y lo práctico es competir esta semana y creo que hasta dentro de un tiempo no miraré la clasificación", sentencia el entrenador, consciente de que faltan muchos enfrentamientos y datos para calibrar las aspiraciones de todos los inquilinos del grupo.

"En mi vida nunca me he limitado, siempre me gusta soñar en grande, pero ahora mismo lo único importante es poder aumentarnos las opciones de ganar el sábado, pero no para meternos en ningún sitio, sino para simplemente sacar 11 puntos y ya tener 11, que eso no nos lo pueden quitar, de cara a algún día ojalá sumar los puntos suficientes como para mantenernos. En tal caso, ya luego podríamos hablar de otras cosas", abundó.

El madrileño se queda con lo que no se ve tanto, con lo que se está fraguando en la caseta: "Creo que estamos construyendo cosas que realmente me motivan para pensar que estamos creando una buena base, que nos va a permitir competir bien y que creo que nos va a permitir estar estables en momentos de dificultad", se sinceró.