El Algeciras, ante uno de los fundadores de la Primera División, el Europa

El Algeciras CF prepara sus mejores galas para este próximo sábado (18:30), ya que el Nuevo Mirador recibe a un histórico del fútbol catalán: el Europa. El equipo de Barcelona es uno de los fundadores de la Primera División, uno de los diez clubes con los que echó a rodar el campeonato nacional en la temporada 1928/29 con Atlético de Madrid, Athletic Club, Racing de Santander, Real Unión de Irún, Real Sociedad, Real Madrid, Arenas de Getxo, el FC Barcelona y el Espanyol.

Debutante en la Primera Federación tras su ascenso el pasado curso, el Club Esportiu Europa se ha convertido en una de las sensaciones del arranque de la temporada 2025/26. El equipo del barrio de Gracia se ha aupado al liderato compartido con el Atlético Madrileño el FC Cartagena.

El conjunto escapulado se ha apuntado 11 puntos en las seis primeras jornadas, en las que solo ha cedido una derrota. El Europa arrancó con victoria en Torremolinos (0-1), empató en casa ante el Sevilla Atlético (1-1), igualó en Villarreal (3-3), pegó un zarpazo ante su afición ante el Nàstic de Tarragona (2-0), cayó en Teruel (1-0) y se repuso la pasada semana con una victoria ante el Marbella (2-1). Los europeístas han marcado nueve goles y han encajado seis (+3), por lo que han demostrado tener la pólvora cargada.

El próximo rival del Algeciras consumó su histórico ascenso cuando aún quedaba una jornada para acabar la pasada liga en el grupo III de la Segunda RFEF tras imponerse en el campo del Elche B con un gol de su eterno capitán Àlex Cano, que acumula más de 500 partidos en el club. Algo así como el Iván Turrillo del club de la Vila de Gracia. El salto de división supuso una explosión de júbilo para que un club que ha reenganchado al público joven en una ciudad, lógicamente, donde manda el FC Barcelona por delante del RCD Espanyol.

Hacía treinta años que el Europa no jugaba en la tercera categoría del fútbol español, desde que lo hizo en la temporada 1994-95 en la antigua Segunda B. La entidad celebró su centenario en 2007 y en 2017 logró su tercera Copa de Cataluña al vencer al Girona, aunque la mayor alegría reciente ha sido el reverdecer de un club que ha compaginado su crecimiento social con el salto competitivo hasta la antesala de la Liga de Fútbol Profesional.

La afición del Europa.

Uno de los puntos fuertes de este Europa es el factor cancha. El Europa es un equipo de su barrio, identificado con los valores de la zona y arropado por una afición que ha ido a más hasta convertir el Nou Sardenya en una auténtica Bombonera cada vez que juegan los escapulados. El problema es que el estadio del barrio de Gracia cuenta con césped artificial y el reglamento de la Federación es claro y contundente a este respecto: para jugar en Primera RFEF hay que hacerlo en unas instalaciones con requisitos mínimos y césped natural.

Con todo, la RFEF ofreció una moratoria de seis meses al Europa para que busque una solución, como ya hizo anteriormente con otros clubes que se toparon con la misma situación. Unionistas de Salamanca, por poner un ejemplo, logró la inversión para cambiar el césped del Reina Sofía. El Europa solicitó 12 meses de moratoria, pero solo podrá jugar en el Nou Sardenya hasta diciembre de 2025. A partir de enero, deberá hacerlo en otro campo, aunque la entidad ha recurrido al Consejo Superior de Deportes.

Un equipo unido

Uno de los grandes artífices de este Europa es el entrenador Aday Benítez, blindado por el club hasta 2027. El míster mantiene a la mayor parte de la plantilla del ascenso con un viejo conocido para el algecirismo como el portero Juan Flere, titular indiscutible con los escapulados. Flere defendió la elástica rojiblanca en la temporada 2022/23, la segunda con Iván Ania en Primera Federación. El argentino ha echado raíces en Barcelona con un proyecto donde se siente importante.

Otros dos jugadores emblemáticos del Europa son los hermanos Álex y Jordi Cano. El defensa Álex Cano es a sus 37 años toda una institución en la casa, el gran veterano, el eterno capitán y un futbolista aún decisivo. Su hermano Jordi ha marcado ya cuatro goles en el inicio liguero y se ha metido de lleno en la puja por el pichichi.

El club barcelonés se reforzó en verano con Óscar Vacas (Deportivo Aragón), Izan (Cornellà), George Andrews (Córdoba B), Joan Puig (Real Unión), Salva Ferrer (Spezia italiano), Céspedes (Nàstic de Tarragona), Lucas García (Girona B), Toni Parades (Sant Andreu) y Khalid (Peralada).

El técnico tiene la baja segura del delantero Juan Mahicas, expulsado la pasada jornada y sancionado con cuatro partidos por agresión.