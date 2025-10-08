Tambores de venta en el Algeciras: ¿Cuánto vale el club?

¿Va a cambiar de propietarios el Algeciras Club de Fútbol? Es la pregunta más repetida entre el algecirismo desde hace varios meses. Una cuestión que va y vuelve, y que se alimenta de constantes rumores y supuestas ofertas que circulan en algunos grupos de aficionados y entre gente que alguna vez ha estado cercana al club. El Algeciras está en el escaparate de una Primera Federación que se mueve constantemente entre bambalinas con empresarios y grupos inversores a la caza de la gallina de los huevos de oro. La última operación se acaba de producir en el grupo de los algeciristas con la venta del Eldense, un club que ha cambiado de manos por unos 2,5 millones de euros, una cifra muy similar a la compra que Mac Lackey y Ramón Robert cerraron en junio de 2023 con el burgalés Felix Sancho.

El runrún en torno a compradores interesados en el Algeciras existe desde la pasada temporada y no han cesado durante el verano, hasta el punto de que hay quienes dan por muy avanzada la futura venta. El CEO algecirista, Ramón Robert, ha regateado el asunto en sus últimas comparecencias públicas y sostiene que sigue centrado en la gestión de la presente temporada 2025/26, la quinta consecutiva de los albirrojos en la categoría. El máximo accionista, Mac Lackey, reapareció a finales de septiembre para explicar su alejamiento temporal de la primera plana -por motivos de salud- y para refrendar su compromiso con la institución.

Del Algeciras se ha dicho mucho -casi siempre en petit comité- con respecto a su futuro a corto plazo, aunque la realidad es que sigue sin haber certidumbre sobre lo que pasará de aquí a finales de año o al término de la temporada. Varias fuentes consultadas por Europa Sur insisten en que hay un grupo interesado en la compra y con oferta en firme sobre la mesa. Sería una operación intermediada por una persona de la ciudad con conocimiento del club y de los actuales dirigentes.

Relacionado Lackey reafirma su compromiso con el Algeciras CF y comparte su experiencia con el cáncer

A primeros de agosto, el Diario As informó de dos propuestas de sendos grupos inversores "en fase inicial" para hacerse con las acciones de la SAD algecirista. Una de ellas, según el periódico de tirada nacional, valorada en 8 millones de euros y procedente de Estados Unidos de la empresa Digital Athlete Ventures (DAV). El grupo DAV está compuesto por varios inversores, que son Bryant Clark, Ilya Movshovich y Pedro Lombardo, que tienen como asesor a Alexander Jarvis. El pasado mes de julio se hizo con el 90% del Cobh Ramblers, club irlandés que milita en la segunda categoría irlandesa. En su web, la empresa explica que adquiere participaciones mayoritarias en equipos deportivos de todo el mundo. "Nuestra mentalidad de desarrollo empresarial impulsa servicios estratégicos, operativos y financieros que transforman a los clubes en organizaciones de campeonato. Trabajamos directamente con grupos de propietarios que reconocen la necesidad de recursos adicionales y una nueva perspectiva para desarrollar todo el potencial de su club".

La mencionada oferta se antojaría irrechazable y supera por mucho las otras que han circulado en los últimos tiempos, más cercanas al valor real del club. Otras fuentes apuntan a inversores internacionales, pero no de nacionalidad norteamericana.

El problema es que la situación del Algeciras no es sencilla a la hora de abordar una transacción de este calibre. Los actuales propietarios adquirieron las acciones de Sancho por 2,8 millones de euros. Posteriormente, Lackey, a través de sus abogados, ha reclamado al de Burgos unas cantidades correspondientes a una deuda en litigio, aunque a día de hoy no ha llegado a los juzgados. Sancho aseguró en su día que vendió el club libre de cargas y el entorno de Lackey sostiene lo contrario. Ese capítulo está por discernir para quien adquiera el paquete accionarial si llega el caso.

Por otro lado, está el estado financiero del Algeciras, una situación que solo conoce el consejo de administración, ya que el club se ha mostrado completamente opaco en este sentido. Nadie sabe las cuentas reales ni la deuda ni los ingresos ni los juicios pendientes. Lógicamente, cualquier potencial comprador requeriría una auditoría en profundidad para no llevarse sorpresas, como Lackey proclama que le sucedió con Sancho. Futbol Coalition sí ha afirmado en anteriores ocasiones que ha invertido bastante dinero en el Nuevo Mirador, alrededor de unos dos millones.

¿En qué momento se encuentra el club ahora con la campaña 2025/26 recién comenzada? El Algeciras va navegando más o menos como en los dos últimos años. La plantilla ya ha vivido los primeros retrasos en sus salarios aunque la propiedad ha terminado cumpliendo. El vestuario recibió la pasada semana la mensualidad de agosto y estos días tenía apalabrado cobrar la de septiembre. Así va funcionando el Algeciras, con estos impasses de dos-tres meses y dependiente de las inyecciones económicas de inversores involucrados con la propiedad para cumplir con los plazos.

En lo deportivo y en lo social, el panorama se mantiene más estable: el equipo de Javi Vázquez compite y ha empezado con buenas sensaciones; en las gradas, la afición ha vuelto a responder con cerca de cuatro mil abonados. Estas dos patas parecen aseguradas.