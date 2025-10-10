Los horarios de la 10ª jornada del grupo II de la Primera Federación

El Algeciras CF rendirá visita al CD Eldense el domingo 2 de noviembre a las 18:15 horas en la 10ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El partido será televisado por el Canal Lineal incluido en Movistar+, Digi, Orange, LaLiga+, FC Play, Zapi, +Media, Euskaltel y R Telecable.

La 10ª jornada del grupo II de la Primera Federación arrancará el viernes 31 de octubre con la disputa del Alcorcón-Sevilla Atlético (21:15). El sábado 1 de noviembre se jugarán los partidos Juventud Torremolinos-Sabadell (16:00), Cartagena-Villarreal B (18:00) y Europa-Atlético Sanluqueño (21:00). El domingo 2 de noviembre se completará la jornada con los encuentros Tarazona-Ibiza, Teruel-Marbella (12:00), Betis Deportivo-Real Murcia (12:00), Antequera-Hércules (16:00), Eldense-Algeciras (18:15) y Gimnástic de Tarragona-Atlético Madrileño (20:30).

El Algeciras ya conoce los horarios de sus siguientes cuatro compromisos. Los rojiblancos afrontan este fin de semana la séptima fecha liguera, ante el Europa en el Nuevo Mirador el sábado (18:30); después visitarán al FC Cartagena el viernes 17 de octubre a las 21:15 horas y luego recibirán al Alcorcón en casa el sábado 25 de octubre a partir de las 14:00 horas, antes del desplazamiento al Nuevo Pepico Amat, el feudo del Eldense, el 2 de noviembre a las 18:15..