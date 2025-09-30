Portería abierta en el Algeciras

La portería se mantiene abierta en el Algeciras CF. Javi Vázquez volvió a rotar el pasado domingo en la victoria ante el Real Murcia en un puesto tan sensible como el del portero. Iván Moreno, que jugó las dos primeras jornadas, regresó al marco tras perderse las dos siguientes, en las que se enfundó los guantes su compañero Samu Casado. ¿Ha decidido el entrenador que va a rotar cada dos encuentros o elegirá según las sensaciones de la semana? La cuestión también sigue abierta, aunque lo que parece claro es que los rojiblancos no van a tener un guardameta preestablecido esta temporada. La competencia habitual en las demás posiciones se va a hacer extensible entre los tres palos.

Después de que cada uno de los guardametas hubiese disfrutado de sendos partidos, llegaba el momento de ver qué ocurriría en la quinta jornada. Europa Sur planteó la incógnita con un reportaje previo al duelo con el Murcia en previsión de lo que finalmente sucedió, un nuevo relevo en la portería.

Iván Moreno retornó al portal rojiblanco y lo hizo de la mejor forma posible: con portería a cero, un par de intervenciones destacadas y tres puntos merced a una victoria muy celebrada por la afición. El malagueño había salido de la alineación tras el empate sin goles contra el Marbella, también en el Nuevo Mirador, cuando el míster optó por hacer debutar a Samu Casado en Alicante, donde los algeciristas consiguieron su primer triunfo del curso.

La lógica indica que Moreno se mantendrá como titular para el desplazamiento del próximo sábado al Betis Deportivo (14:00), aunque la realidad es que no hay certeza del plan que estará rumiando Javi Vázquez esta semana para la visita al filial de Heliópolis. Los seguidores se preguntan si el técnico repartirá protagonismo cada dos partidos o se guiará más por el trabajo de cada semana y la disposición del rival.

"La competencia con Samu Casado es sana y nos llevamos muy bien", sostiene Iván Moreno, que en declaraciones a Ser Deportivos dio sus impresiones sobre la situación de la portería: "La competencia sana hace que cuando uno apriete el otro también lo haga. El míster está muy contento con los dos y si mantenemos el nivel elegirá uno u otro según el partido. Estamos para ayudar dentro y fuera del campo, somos una gran familia y hay que ayudar al equipo para conseguir las victorias", explica el malagueño.

El meta malagueño saborea aún el triunfo logrado en casa: "Jugamos ante un equipazo que está preparado para subir a Segunda División, pero fuimos unos guerreros. Ellos tuvieron más en la primera mitad, más allá de los goles bien anulados, pero fue un partido en el que nos adelantamos antes de lo esperado y fue de una intensidad muy grande, con mucha tensión. Competimos a la perfección y con una portería a cero muy importante para sacar los tres puntos".

Recuperar esa versión batalladora delante de la afición era el gran objetivo: "Nos supimos reponer al día gris del Sabadell con una gran semana de entrenamiento y el míster nos metió las ideas para ganar al Murcia. Fuimos todos a una y salió todo a la perfección", concluyó.

Por delante, un rival que todavía no ha ganado, pero repleto de talento: "Sabemos como son los filiales, son niños con hambre, calidad y ganas de jugar al fútbol", advirtió Moreno. "Pero nosotros estamos preparados para ir a sumar los tres puntos. Será un partido difícil, pero ojalá podamos traer otros tres puntos hasta Algeciras".