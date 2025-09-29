¿Quién decía que el Algeciras no tiene delantero?

El Algeciras CF apostó por Manín y Manín apostó por el Algeciras CF. El club tenía claro quién era su delantero centro y el jerezano está correspondiendo a la confianza con un trabajo de '9' que el pasado domingo redondeó con su primer gol de la temporada, un tanto que valió tres puntos y una inmensa alegría en el Nuevo Mirador tras derrotar al todopoderoso Real Murcia.

Luis Gonzaga Delage, más conocido como Manín, cuajó un partido catedralicio: marcó al minuto y poco de juego en una acción de área, de delantero puro, anticipándose a su marcador; jugó de espaldas y descargó el juego a sus compañeros; batalló y peleó sin parar; fijó e incordió a la retaguardia del rival y se vació físicamente. Poco o nada más se le puede pedir a un futbolista.

El Algeciras recuperó su versión competitiva, el sello que Javi Vázquez ha impreso a equipo que aún sigue en proceso de ensamblaje aunque ya muestra unas constantes. El Algeciras no solo ganó a uno de los favoritos del grupo, también dejó su portería a cero y también demostró que tiene un delantero centro muy completo y con olfato cuando se le ponen balones como el que le puso Isaac Obeng.

A lo largo del verano, uno de los muchos debates que se caldeó entre el algecirismo tuvo que ver con los refuerzos en ataque. La marcha del pichichi Rodrigo Escudero (ya lleva tres dianas con el Sabadell) hizo que muchos seguidores reclamasen otro punta. El Algeciras ya había renovado a Manín y la dirección deportiva decidió lanzarse a por Juanma García, un jugador con caché de Segunda, un atacante de un perfil diferente al de Escudero. Juanma, habituado a jugar en banda, aceptó el rol de hacerlo de segunda punta. Por sus condiciones está llamado a ser el complemento ideal con un ariete del corte de Manín.

Viendo que se cerraba el mercado de verano y que el Algeciras no traía a otro '9', hubo quienes lanzaron su juicio al respecto: este Algeciras se ha quedado corto arriba. El pasado domingo ante el Murcia los rojiblancos jugaron de inicio con Manín, Juanma, Rastrojo y Obeng, cuatro futbolistas de claro perfil ofensivo. Esta apuesta de Javi Vázquez se tradujo en el primer gol de la temporada con el balón en juego. Los tres anteriores habían llegado a balón parado. Habrá que ver si este esquema se repite con más regularidad o si el entrenador vuelve a un perfil más similar al de los cuatro primeros encuentros, cuando potenció más la zona ancha (con Óscar Castro, Jony Álamo e Iván Turrillo). En cualquier caso, el madrileño ha demostrado en poco tiempo que maneja alternativas y que está dispuesto a probar situaciones nuevas.

Manín corre hacia Isaac Obeng, su asistente en el gol. / Erasmo Fenoy

"El equipo genera bastante"

Manín se mostró "muy contento" ante los medios tras el último triunfo del Algeciras: "Como delanteros se nos pide hacer goles y nosotros nos exigimos aparte de trabajar, que es algo muy importante. Por suerte, pude hacer el primero pronto y el equipo supo jugar el partido como había que jugarlo. Estoy supercontento porque ha valido los tres puntos", manifestó.

El jerezano no cree que este Algeciras vaya a tener problemas de sequía para marcar: "El equipo genera bastante desde la primera jornada", aseguró. "Sí hay que exigirse cerrar los partidos, ir a por el segundo o el tercero cuando toque, pero no es nada fácil aunque lo parezca generar en una categoría tan cerrada como la Primera Federación. Es cuestión de tiempo y trabajo para tener mejor precisión y cerrar mejor los partidos", reflexionó.

El '9' algecirista encarna a la perfección el espíritu competitivo que quiere su entrenador: "En el sacrificio de cada uno está todo. La plantilla ha sido confeccionada de manera que todos damos el cien por cien, se nos ha inculcado desde el cuerpo técnico y creo que es la clave para querer hacer algo. Sin compromiso grupal estás condenado", sentenció.

Manín asume que compartirá muchos momentos con Juanma en la zona de ataque: "Somos jugadores distintos y podemos complementarnos. Juanma, ahí está su currículum, para mí es un lujo jugar con gente como él. Está claro que tenemos entendernos más y mejor".

El algecirismo aún saborea el triunfazo ante el Murcia, pero ya empieza a poner la mirada en la visita del próximo sábado (14:00) al Betis Deportivo: "El equipo se deja todo y ojalá sea un buen punto de inflexión para todo lo que viene".