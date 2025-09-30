El Algeciras repite con Mayorga en el once ideal de la jornada en la Primera Federación

El Algeciras CF ha sido reconocido por su victoria ante el Real Murcia con la inclusión del defensa Álvaro Mayorga en el once ideal de la quinta jornada liguera en la Primera Federación. Es la segunda vez que el central rojiblanco es elegido en el mejor once de la categoría de bronce, ya que lo consiguió en la tercera fecha por su gol en el triunfo en Alicante contra el Hércules.

Mayorga se ha convertido en pieza esencial en el Algeciras de Javi Vázquez. El zaguero madrileño se ha ganado el sitio y el cariño de una afición que ya le tiene entre los fichajes destacados de este verano. Su aportación se extiende a los dos lados del campo, ya que participó activamente en los dos primeros goles rojiblancos de la temporada -asistió en el primero y convirtió el segundo-, y se ha hecho fuerte junto a Víctor Ruiz en el corazón de la defensa algecirista.

La RFEF, además del algecirista Mayorga, ha seleccionado en el once ideal de la jornada a Dimitros Stamatakis (Osasuna Promesas), Dani Gallardo (Guadalajara), Joel López (Racing de Ferrol), Dani Satoca (Atlético Sanluqueño), Kevin Bautista (Real Avilés Industrial), Quadri (Sabadekk), Kike Márquez (Zamora), Juanda Fuentes (Nàstic de Tarragona), Iker Luque (Atlético Madrileño) y Jesús de Miguel (Tenerife).

La categoría también ha anunciado los tres candidatos al MVP del mes de septiembre. En este galardón barre el grupo I con Jesús de Miguel, Víctor Mingo (Arenteiro) y Salifo Mendes (Guadalajara). Tiene todas las papeletas el goleador del Tenerife.