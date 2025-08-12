Óscar Castro y Jony Álamo llevarán "con carácter" las manijas albirrojas

Un tinerfeño y un murciano serán las referencias de la sala de máquinas del Algeciras CF de la temporada 2025-2026 en Primera Federación. Óscar Castro, tras una muy buena competición con Tenerife B, y Jony Álamo, con pasado en las dos máximas categorías del fútbol español y un buen último año en el Marbella, fueron presentados ayer como nuevos jugadores albirrojos. En ellos ya está el juego de creación, distribución y recuperación del juego del equipo que entrena Javi Vázquez.

Jordi Figueras. director deportivo del Algeciras, señaló a los dos como futbolistas "con carácter". Calificó a Castro como un jugador "que te puede jugar de 6, te puede jugar de 8, con mucho recorrido, muy intenso. Dicho en tono de broma, desde el primer día es un chico que transmite muchísimo, que parece que lleva aquí cinco años, y la verdad que eso es de alabar por su parte". El santanderino piensa que Álamo es diferencial a la hora de llevar el peso del equipo, pese a tener la mala suerte de haber sufrido una lesión de rodilla hace tres temporadas. Los dos demostraron interés desde el primer momento para venir a Algeciras

Castro demostró en su comparecencia mucho conocimiento del fútbol. "En Primera Federación es muy difícil, y si no compites ya vas perdiendo 1-0. Así que creo que lo más importante, y el equipo lo está demostrando en cada entrenamiento, es competir", declaró.

Álamo conoce la zona y la categoría tras su paso el pasado año por Marbella. "Creo que el míster lo que quiere de nosotros es que seamos un equipo aguerrido, que seamos fuertes, que estemos siempre juntos, que seamos una piña, que los momentos difíciles van a venir queramos o no queramos y que seamos una piña", afirmó.