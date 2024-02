Los números respaldan al Algeciras

En el fútbol existen muchos tipos de respaldos, pero hay uno incuestionable, el de los números. Un entrenador puede tener la confianza del club, de sus jugadores o de los aficionados, pero cuando acaba la semana todo el mundo pone el foco en la clasificación. El Algeciras CF de Lolo Escobar cuenta con el sustento vital de los puntos a través de una regularidad que mantiene a los albirrojos en el camino correcto para alcanzar sin apuros la permanencia en la Primera Federación.

El empate arañado en Sanlúcar de Barrameda el pasado domingo representó un ejemplo más de la solidez que ha perfeccionado este equipo para afianzarse como uno de los más solventes. El Algeciras ha recuperado el tono en este comienzo de la segunda vuelta: no solo por la seguridad de un trabajo defensivo impecable, también por los intentos de hacer buen fútbol, por querer ser protagonista fuera de casa.

Los de Lolo Escobar han evolucionado, como el técnico auguró. Lo más positivo quizás es que el Algeciras ha mejorado notablemente a la hora de gestionar los finales de partido. Esos puntos que se escaparon en Palma de Mallorca o en Granada, ante el próximo rival, se convirtieron en lecciones y sesiones de trabajo para que los algeciristas hayan aprendido a amarrar ciertos empates que a fin de cuentas se traducen en puntos.

Con 36 puntos y en la séptima plaza, el Algeciras de Lolo Escobar dispone de nueve puntos de colchón sobre un descenso que se ha apretado tras las reacciones del Mérida y el Linares. Nueve puntos sobre tres partidos de margen, una renta tranquilizadora aunque no definitiva. Solo hace falta ver el caso del San Fernando, que con un bache pronunciado se ha vuelto a meter en el lío.

Pero con este ritmo y esos 36 puntos, lo normal es que el Algeciras no tenga mayores complicaciones para rebasar los 50 puntos. De hecho, la herramienta de predicción de Besoccer pronostica que los de Escobar acabarán en la misma séptima posición que ostentan con 54 puntos, por detrás del Ceuta y a cinco puntos de la quinta plaza del Recreativo de Huelva. Lo más llamativo es que Besoccer da un 94% de probabilidades de permanencia al Algeciras, la más alta entre los equipos que no están metidos en la zona de play-off. Este predictor, no obstante, ya demostró el pasado curso que no es demasiado fiable cuando dio más probabilidades de descenso que de salvación al Algeciras cuando entró en el bache de marzo.

A estas alturas de temporada, el Algeciras de la pasada campaña sumaba 31 puntos, los mismos que la Balona, que terminó bajando en la última jornada en Ceuta. El conjunto dirigido entonces por Iván Ania, que se salvó de manera agónica, llevaba cuatro de ventaja sobre el descenso. Lo curioso es que tres conjuntos -Unionistas, Fuenlabrada y Ceuta- acabaron por escaparse del poo y salvarse. Un dato que sin duda refuerza las esperanzas de equipos como el Linares y el Mérida.

Ningún equipo del grupo llevaba 36 puntos tras la 25ª jornada. La Cultural Leonesa sumaba 34 y el Linares iba con 39, octavo y séptimo respectivamente. Ambos terminaron por sellar la permanencia sin complicaciones y los de Linarejos incluso pelearon por el play-off hasta el último suspiro tras acabar con 59 puntos, los mismos que valieron al Celta B para luchar por el ascenso.