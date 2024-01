Sabas: "Perdimos por una jugada desgraciada, te vas con cara de tonto"

Juan Sabas, el técnico de la UD Melilla, entiende que el fútbol fue "ingrato e injusto" con su equipo en la derrota sufrida contra el Algeciras CF en el Nuevo Mirador. "Perdimos por una jugada desgraciada", lamentó el reconocido exfutbolista.

"Creo que hay días que el fútbol es ingrato e injusto. Creo que fue un partido en el que se generó muy poco en ataque. Tuvimos un par de ocasiones en la primera parte, una muy clara por parte de José Antonio que la echó fuera y ellos, un tiro a puerta o ninguno. Te vas con cara de tonto, sin tiros a puerta en contra y en una jugada desgraciada hemos perdido el partido", manifestó Sabas en su comparecencia ante los medios.

"No fue un partido de generar muchas cosas", prosiguió Sabas. "Cuando hemos intentado y hemos movido el banquillo para acumular gente arriba, no tuvimos la frescura suficiente como para generar, llegamos a tres cuartos del campo y se baja la persiana y eso al final te condena".

"Era un querer y no poder. Venimos con unas necesidades imperiosas de sumar y el encajar ese castigo injusto te condena más", aceptó. "Pero quedaba mucho tiempo y no supimos jugar con tranquilidad, en líneas generales no estuvimos mal, el sacrificio fue inmenso, pero cuando llegábamos a la zona de talento no estuvimos finos", explicó.

Sabas esperaba una mejor versión del Algeciras: "Siempre se espera más del equipo local, que te someta un pelín más, pero creo que nosotros llegábamos en un gran momento. La gente tiene mucha confianza en ser un bloque sólido, pero nos falta pegada. Con eso solo no te da, tenemos que hacer muchas cosas para ganar o empatar", subrayó.

El preparador considera que lo intentaron hasta el final: "Cambiamos el dibujo al final, queríamos hacer un partido de ida y vuelta para que pasasen cosas, pero no supimos meter balones arriba ni centrar", acabó.