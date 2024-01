Lolo Escobar: "No somos robots y la racha afecta, era importante ganar este partido"

Lolo Escobar, el entrenador del Algeciras CF, se quedó con el valor de los tres puntos, por encima del juego o cualquier otro aspecto, en la victoria sobre la UD Melilla. "Dejas la mala racha, sacas un poco la cabeza y con 30 puntos lo ves todo más cerca", manifestó el técnico.

"El otro día (en Castalia) el partido fue muy bueno y fueron cero puntos. Casi que prefiero que no haya sido tan bueno y hayamos sacado los tres puntos", comenzó su valoración Escobar ante los medios. "Al final volvemos a restar a esa cifra de 45, 50 puntos, que es de lo que se trataba. No estuvimos bien con balón, es cierto. Las dinámicas están en el fútbol para algo, vienes de tres derrotas y era más de ganar por lo civil o por lo criminal que por sensaciones. Hay que poner en valor que las personas no somos robots y el llevar tres derrotas afecta. Era muy difícil, llevo toda la semana diciéndolo, quien marcara se lo llevaba y fuimos nosotros", resumió.

"Llevábamos anclados ahí en los 27 puntos y con esta victoria sacas la cabeza un poco al llegar a los 30 y lo ves todo más cerca. Era un partido muchísimo más por lo anímico que por lo futbolístico", insistió el algecirista. De todas formas, "te puedes quedar anclado en los 30, he visto cosas increíbles en el fútbol", advirtió Escobar, partidario de "ir día a día".

"Venimos de una semana muy difícil a nivel interno y sacar estos tres puntos tranquiliza todo", confesó el entrenador, que no entró en detalles. "Han sido tres semanas oscuras por los resultados, la gasolina son los puntos, pero creo que hemos sido bastante lineales, lo que pasa es que hemos perdido en Málaga, con el Recre y en Castellón. Hubiese sido la repera ganar a esos tres", opinó.

Preguntado sobre Borja Fernández, de nuevo suplente, contestó así: "Borja es un jugador top. Tener jugadores así es un lujo para el Algeciras, le senté en un partido nada más, ha sido de los mejores en la primera vuelta y quería dar un poco de continuidad al partido pasado. Es muy importante y será importante en esta segunda vuelta".

Sobre Javi Cueto, Escobar solo tiene elogios: "Cueto ha metido tres goles en las últimas cuatro jornadas, no puedo estar más contento por él, por lo que ha sufrido y por lo que están viendo mis ojos en el día a día con él y su crecimiento".

El míster del Algeciras desveló la inminente salida de la plantilla del centrocampista Marino Illescas, a quien no convocó por indicaciones del club.