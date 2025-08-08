Jordi Figueras: "En el Algeciras se ha cumplido el cinco por ciento de los rumores que se han dado"

El director deportivo del Algeciras CF, Jordi Figueras, se tomó con tranquilidad las nuevas informaciones sobre un cambio de propietarios del club. Terminó su carrera como jugador en el club albirrojo, y a esa experiencia suma su tarea en la dirección deportiva, primero compartida con Miguel León y desde hace dos meses en solitario. "Nosotros seguimos trabajando para el primer día de la nueva temporada", declaró en rueda de prensa.

"Llevo mi sexta temporada aquí y si tenemos que hacer caso de todos los rumores que ha habido en estos seis años, podríamos decir que se han cumplido un 5% de todo lo que se ha dado. Entonces, el día que haya alguna noticia por parte de la propiedad, me imagino que la trasladarán. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando como estamos trabajando", señaló.

El cambio de manos en la gestión del club de La Menacha es casi como una serpiente que recorre de vez en cuando el escenario de atención de aficionados locales y amantes del fútbol. También es cierto que existe un caldo de cultivo para entender que la venta de la sociedad anónima algecirista viene a ser como la tabla de salvación de los actuales gestores del club de La Menacha, que acumulan continuas incidencias a lo largo del tiempo: atrasos en los pagos de nóminas en algunos momentos de cada temporada, problemas para poder conseguir ayudas por tener deudas puntuales con la administración, aparecer como deudor en informes de la comisión mixta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con los clubes, o denunciando problemas con el anterior propietario.

La última información, no desmentida por la actual propiedad, fue ofrecida por el diario deportivo AS este pasado jueves. El periódico aseguró que existen dos ofertas de compra, y una de ellas es por valor de ocho millones de euros.