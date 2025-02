La plantilla del Algeciras da un voto de confianza al club para que pague los atrasos esta próxima semana

Algeciras/La plantilla del Algeciras CF ha dado un voto de confianza al club para que abone las nóminas atrasadas durante esta próxima semana que empieza el lunes 17 de febrero. Así lo manifestaron los dos capitanes algecireños del vestuario, Iván Turrillo y Tomás Sánchez, tras el empate de los albirrojos ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Mirador. La propiedad de la Sociedad Anónima Deportiva algecirista adeuda las dos últimas mensualidades y tiene pendiente liquidar la deuda con la AFE para inscribir al único fichaje de invierno, el centrocampista Pablo Larrea.

La pelota está en el tejado de Mac Lackey y Ramón Robert, los responsables de Fútbol Coaliton, el grupo máximo accionista de un club que en los dos últimos años ha ido navegando y sobreviviendo, pero que ahora está en boca de toda la categoría por sus problemas económicos.

El vestuario de Fran Justo, según explicaron Iván y Tomás, tenía pensando dar a conocer públicamente su situación si no se solucionaba esta próxima semana: "Hablo en nombre de todos de mis compañeros y, como ha dicho nuestro entrenador, somos profesionales de entrenar día a día y no podemos excusarnos en las tres derrotas que tuvimos porque nos deban nóminas. Trabajamos igual que al principio del año, deportivamente no hemos sacado puntos y todo parecía un mundo, pero se ha visto en el campo que competimos muy bien. En circusntancias normales, este partido (el del Recre) era para ganarlo bien", comenzó su intervención Iván Turrillo, el capitán principal.

"Estamos centrados en los entrenamientos, en el día a día y en los partidos", prosiguió. "Los capitanes hablamos semanalmente con el club y hemos dado un margen para que se nos pueda abonar las nóminas, sino teníamos pensado hacer una rueda de prensa antes de que se hiciese público", desveló Iván.

"No es fácil, queremos lo mejor para el club, somos del Algeciras y no queremos que esto se vaya a Segunda RFEF", aseguró el de El Cobre, consciente de que los impagos generan "una situación jodida para nuestras familias". "Pero sabemos que no es un trabajo cualquiera, tenemos casi cuatro mil abonados detrás y nos debemos a ellos. No podemos bajar la guardia ni arrastrarnos por el campo. Tenemos que hacernos fuertes mentalmente y en ese sentido tenemos un cuerpo técnico espectacular", subrayó Iván.

"A ver si la semana que viene se cumple lo prometido", deseó Iván. En esa misma línea se mostró Tomás Sánchez: "Confiamos en lo que nos han dicho". Ambos se amparan cuando el pasado mes de diciembre atravesaron una situación similar y la propiedad abonó dos meses pendientes antes de la Navidad. "Sabemos que es una categoría complicada económicamente, en diciembre hubo una reunión también y ellos cumplieron. Esperemos que todo se normalice esta semana y que podamos pensar solo en lo deportivo", agregó Iván.

Tomás garantiza el compromiso de sus compañeros: "De nosotros depende venir cada día aquí y salir el domingo a hacerlo lo mejor posible, defender este escudo como lo venimos haciendo, lo otro no depende de nosotros, pero el equipo tiene un compromiso muy grande y estamos juntos remando por lo mismo", recalcó el zurdo.

Esta crisis financiera ha afectado a un Algeciras que no ha podido incorporar a su único refuerzo de invierno: "Tenemos la situación de no poder fichar a base de talonario como otros clubes, pero vamos a sacarlo con 12, 13, 14 futbolistas, con los que estén. Entre todos se saca, no hay excusas", insistió.

Iván Turrillo se acuerda en estos instantes de crisis pasadas y de "lo importante que es tener gente de la casa en el vestuario". "Quien no tenga el escudo como algo suyo, al final la mente se le puede acabar yendo", reconoció. "Pero aquí nadie del vestuario se va a ir mentalmente, vamos día a día, el equipo está fuerte".

El one club man está convencido de que, si el club aclara sus problemas, Pablo Larrea será un refuerzo importante: "Hablo mucho con él y está deseando empezar a jugar aquí, está con ganas. Sumar gente siempre es bueno, pero ahora con las lesiones más que nunca".