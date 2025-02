Pobres, pero honrados (0-0)

Algeciras/Este equipo del Algeciras será pobre, pero derrocha honradez. El conjunto de Fran Justo lo dio todo, lo puso todo menos el gol ante el Recreativo de Huelva. Pudo llegar en el último suspiro el ansiado bálsamo de la victoria, pero está escrito que a perro flaco todo son pulgas. El Algeciras quizás mereció ganar al Decano, aunque solo fuera a los puntos, pero el fútbol no es boxeo, aunque en un tiempo pasado se le pareciese. La sabia afición del Nuevo Mirador lo sabe reconocer y por eso dirigió sus pitos únicamente en una dirección, al palco, y en los momentos en los que no rodaba el esférico. Mientras unos cumplen en el césped, otros han dejado de hacerlo en el despacho. Es la triste realidad de muchas SAD y ahora también del histórico y centenario club rojiblanco.

El Algeciras, al menos, agarró un empate que permite cortar la sangría deportiva de tres derrotas seguidas. El punto alimenta el casillero de un equipo que mantiene a raya a un rival directo como el Recre y seguirá una semana más fuera de los puestos de descenso con 29. Ya nadie duda de que va a tocar sufrir hasta esa meta de los 46, pero mejor andar a pasitos cortos que quedarse estancado. No tiene mejor cara el Decano, que jugó con una pesada losa encima, con ese cartel que dice que es el peor visitante del grupo II de la Primera Federación.

No está para muchos trotes el Algeciras en este momento de la temporada y seguramente por eso ese último córner no acabó con el remate de Manín dentro de la red. La tuvo también el jerezano poco antes en un remate a la media vuelta. Los chicos de Fran Justo llevaron el peso del partido la mayor parte del tiempo, sobre todo en la primera mitad y en el tramo final. El Recre jugó sus bazas sin muchos dispendios y tuvo sus opciones, especialmente a la vuelta del descanso. El encuentro, no vayamos a engañarnos, pudo resultar un tostón para el aficionado neutral, para todo aquel que lo hubiese visto desposeído de cualquier sentimiento. Tanto el Algeciras como el Recre atraviesan una situación difícil que se refleja con la pelota en las botas. El oficio, la solidaridad y no perder los papeles son los mejores aliados en este tipo de trances.

El Algeciras salió con un once que llamó la atención por tener a sus dos delanteros en liza aunque no propiamente como dos puntas. Fran Justo apostó por alinear a Manín y Rodri Escudero en una alineación que recuperó al capitán Iván Turrillo. Arnau Gaixas se recuperó a tiempo para formar en una defensa en la que Tomás ha retomado el sitio de Merchán.

Escudero, tras un contrario. / Andrés Carrasco

Los albirrojos arrancaron con brío, azuzados por los aplausos brindados por la afición a los futbolistas, un cariño que contrastó con las palabras y los pitos dirigidos hacia el palco. Los locales comenzaron llevando las manijas, asomándose por la banda derecha de Paris Adot, buscando las cosquillas a un Recre bien plantado, con las líneas muy juntas (tres centrales y dos mediocentros) y la lección aprendida de que en el Nuevo Mirador se plantean los partidos a lo largo.

El colegiado González Páez enseñó la primera tarjeta amarilla pronto y eso se le volvería en contra después cuando perdonó la segunda amonestación al visitante Rafa Gálvez en el minuto 25. El Mirador se le echó encima y Justo vio la tarjeta por protestar. El Algeciras controlaba la situación, pero fue a partir de la media hora cuando volvió a meter esa marchita más para encimar los dominios del Decano. El peligro llegó casi siempre por el costado de Paris Adot, que superaba constantemente a Bekkouche y ponía el cuero en el área, donde los albiazules repelían todo lo que llovía. Algún que otro balón se paseó sin ser enganchado por algún atacante algecirista. El empuje del Algeciras aumentó en los cinco minutos previos al descanso con oportunidades para Marino y Diego Esteban, pero los locales no pudieron plasmar el dominio con la recompensa del gol.

Iván Turrillo con Luis Alcalde. / Andrés Carrasco

A la vuelta del intermedio, Iñigo Vélez, el técnico del Recre, anduvo rápido y reforzó el punto débil de su equipo. Los de Huelva comenzaron con otro ritmo y disputaron las riendas del encuentro a un Algeciras que aceptó esos compases de tener que estar juntitos y arropados. Dani Merchán entró por Tomás y se vio involucrado en varios rifirrafes, aunque el duelo no se desbocó.

Paolo Romero, el más atrevido del Recreativo, buscó el penalti sin éxito a falta de media hora. El Algeciras entendió que debía dar de nuevo otro paso al frente. En el minuto 66 Diego Esteban robó un mal pase de Rubén Gálvez y sirvió a Manín, que se revolvió en el área pequeña y chutó blandito al Gato de Aracena. Justo cuando el Algeciras comenzó a subir la intensidad, el Recreativo dispuso de su más clara oportunidad en una acción de Bahachille que cedió para Luis Alcalde, quien disparó arriba con todo a favor.

Justo quemó las naves con la poca gente fresca que queda en el banquillo aunque ninguno de los dos querían brindarse a un partido roto. Con todo, las mejores opciones de la recta final fueron para un Algeciras que amenazó a balón parado, desde la esquina, con sendos córneres que llevaban veneno, pero cuando uno no está, no está.

Un punto de alivio para el algecirismo, al menos en lo deportivo. En lo institucional parece que se vienen curvas.