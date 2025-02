Fran Justo: "Así es como se tiene que jugar después de tres derrotas seguidas"

Algeciras/Fran Justo, entrenador del Algeciras CF, valoró el trabajo que hizo su equipo para cortar una racha de tres derrotas seguidas tras empatar ante el Recreativo de Huelva. "Creo que así es como se tiene que jugar después de tres semanas seguidas con tres derrotas. Así es como se afrontan las situaciones realmente complicadas para intentar salir de ellas y para darles la vuelta y creo que han dado un ejemplo de entrega, de confianza, de profesionalismo y también de ambición. En el primer tiempo creo que fuimos superiores y merecedores de irnos por delante al descanso. Ya casi en el último tramo del primer tiempo fue sometimiento y a partir de ahí ellos giran a nivel táctico, meten tres por dentro para igualarnos a pares y meten dos puntas, intentan meter a Davinchi fresco para saltar con los carrileros y hacen casi un marcaje al hombre todo el segundo tiempo. En esos primeros 15 minutos nos costó desde dentro, aunque más o menos lo habíamos preparado, pero ya ahí creo que el Recre no es que nos hiciese sufrir en cuanto a ocasiones, pero sí en cuanto a que no encontramos esa continuidad que sí que tuvimos en el primer tiempo", analizó el técnico albirrojo.

"Creo que con la variación táctica que también hacemos nosotros para escapar de ese tres contra tres por dentro que proponía el el Recreativo de Huelva, metiendo a Rodri (Escudero) dentro para que Camara tuviese que ponerse con él y poner a Diego (Esteban) fuera para que hiciese de cuarto mediocentro, creo que ya encontramos esa fluidez, ya fuimos capaces de hundirlo y ya finalizamos el partido yendo a por ellos y con la lástima y con el pesar de no haber encontrado el gol, porque sobre todo los jugadores se lo merecían", se lamentó Justo.

El preparador algecirista elogió a sus jugadores por el partido que hicieron. "Teníamos que transformar todo ese fútbol que conseguíamos entre áreas en más posibilidades de hacer gol y creo que en eso dimos un paso adelante. Tuvimos situaciones claras y la realidad es que hemos mejorado, la realidad es que el equipo ha dado un paso en el juego, en lo que nos venía demandando estas semanas que teníamos que mejorar y creo que contra jugadores de mucho nivel tan solo dimos una posibilidad de gol en todo el partido. Hay que reforzar esa portería a cero, que queremos convertir en una seña de identidad. Como dato curioso creo que es la primera vez en todo el año que jugando como locales no encontramos el gol".

"El contexto es lo que marca el texto y el texto de estos chicos y creo que han dado una lección de lo que sienten el escudo. La afición nos ha ayudado muchísimo en la peor racha de lo que va de temporada. Hemos sentido su apoyo desde el principio. Hasta el final, han comprendido que nos ha costado esos 15 minutos del segundo tiempo y nos han empujado a quedarnos a milímetros de ese último tramo de encontrar el gol. Sí que siento que hemos merecido ganar el partido. Te mentiría si te dijese que no", reconoció Fran Justo, que abundó en ese apoyo de la afición. "Me han puesto la piel de gallina. Normalmente, cuando pita el árbitro en el minuto 45 estoy muy focalizado en la charla, en lo que tenemos que modificar, pero he sido capaz de percibirlo, de darme cuenta y se lo agradecemos muchísimo porque esto nos carga más que de energía y de orgullo de defender este escudo y de partirnos el alma por él".

Sobre la situación institucional del Algeciras, valoró Justo: "Todos somos humanos, somos muy humildes, nos gustaría a todos estar en la liga de fútbol profesional, pero estamos en Primera RFEF. Este es nuestro trabajo, somos trabajadores de a pie, pero si algo han demostrado estos futbolistas desde el primer día es que se meten en su caparazón y se focalizan en su trabajo dentro de las posibilidades, porque todos somos humanos. Creo que sería ventajista y de mal profesional del fútbol querer justificar esas tres derrotas en unas situaciones, pero el equipo ha demostrado que compite, que consigue resultados y demás. Estábamos en un punto en el que estábamos muy justos de gente y evidentemente, pues entendemos en la liga en la que estamos, contra lo que competimos, como se refuerza la gente y demandamos y sentimos que es necesario. Por desgracia, no estamos atravesando tampoco la mejor de las suertes en cuanto a las lesiones, pero creo que el estrés tampoco es un condicionante adecuado para que no venga", sentenció el entrenador algecirista.