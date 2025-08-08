Lautaro deja el Algeciras en mitad de pretemporada para marcharse al filial del Villarreal

El Villareal y el Algeciras CF acordaron la salida de Lautaro, que terminará enfrentándose a los albirrojos esta próxima temporada porque su destino es el filial de los amarillos. El equipo de la comunidad valenciana habría pagado 300.000 euros, según el canal Sportbasemedia, por la salida del jugador, que deja un notable hueco en la zona central de la defensa algecirista en el ecuador de la pretemporada. Es de esperar que le supla un jugador senior, que se una a los nuevos contratados Ángel Gómez, Álvaro Mayorga y Victor Ruiz. Los dos últimos fueron presentados ayer a los medios de comunicación.

El argentino de Buenos Aires llegó al Algeciras procedente del Antequera en el verano del pasado año 2024. Con la camiseta albirroja ha disputado 35 partidos, sumando un total de 2333 minutos. Su aportación ha sido muy notable al equipo algecireño, no solo en la defensa sino aportando goles, un total de tres durante la pasada temporada, gracias a las jugadas preparadas en la pizarra y en el campo de entrenamiento.

No es la primera vez que el Algeciras ve marchar en pretemporada a un central de forma inesperada, ni será la última, seguramente. Ya el pasado año, aunque a mitad del mes de julio, se produjo la salida de Juan Rodríguez al Lugo cuando lo que se esperaba era su continuidad, que estaba pactada. Como en el caso de Lautaro, siempre pesa más la voluntad del jugador y el interés del club algecireño por hacer caja hasta donde se pueda. De hecho, Rodríguez renoció en su presentación en tierras gallegas que había tenido que perder dinero para cambiar de club.