El runrún de la venta del Algeciras CF vuelve a la palestra

Los actuales gestores del Algeciras CF estarían negociando la venta de la sociedad con dos grupos inversores, según la información publicada en la tarde de este jueves por el diario AS. El traspaso de la propiedad de la entidad albirroja es una posibilidad que viene corriendo de boca en boca con mayor o menor intensidad desde hace tiempo. En esta ocasión no se han querido pronunciar los directivos albirrojos sobre la información del diario deportivo español.

AS sostiene que existen dos opciones posibles de convertirse en nuevos dueños del Algeciras. "Una de ellas, valorada en 8 millones de euros, llega procedente de Estados Unidos de la empresa Digital Athlete Ventures (DAV). Dicha empresa, habría presentado una propuesta para poder hacerse con el club que se encuentra en manos de Mac Lackey, máximo accionista del cuadro algecireño desde hace dos años", expresa la noticia que firman los redactores Beni Arroyo y Carlos Cariño.

Ambos periodistas apuntan que las conversaciones están en una fase inicial y que la propuesta de DAV podría ser vista con buenos ojos. De la otra opción de compra se reconoce desconocer la identidad.

El grupo DAV está compuesto por varios inversores, que son Bryant Clark, Ilya Movshovich y Pedro Lombardo, que tienen como asesor a Alexander Jarvis. El pasado mes de julio se hizo con el 90% del Cobh Ramblers, club irlandés que milita en la segunda categoría irlandesa.

DAV anuncia en su web que adquiere participaciones mayoritarias en equipos deportivos de todo el mundo. "Nuestra mentalidad de desarrollo empresarial impulsa servicios estratégicos, operativos y financieros que transforman a los clubes en organizaciones de campeonato. Trabajamos directamente con grupos de propietarios que reconocen la necesidad de recursos adicionales y una nueva perspectiva para desarrollar todo el potencial de su club".

El último pronunciamiento público del socio mayoritario del Algeciras, Mac Lackey, se produjo el pasado uno de julio, cuando anunció que emprendería acciones judiciales contra Félix Sancho, el anterior propietario del club del Nuevo Mirador. Lackey informó que se había puesto en manos de la firma de abogados RSM, del despacho ubicado en Sevilla, para reclamar "el pago de la deuda millonaria que dejó a la entidad", según sostuvo en un comunicado.

La rumorología de la posible venta en nada afecta a la lógica normalidad en las oficinas albirrojas. La actual dinámica del Algeciras CF es la habitual de cada pretemporada.