Javi Vázquez destaca la cohesión grupal como principal logro de la pretemporada del Algeciras

El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, encara el primer partido de la temporada 2025/26 en Primera Federación, el próximo viernes contra el Nàstic de Tarragona en tierras catalanas (21:30 horas), "muy contento" con la pretemporada que ha hecho su equipo. El técnico soslaya los avances tácticos, la asunción de rutinas, pero lo que que más destacó tras el último ensayo fue la "cohesión grupal" de su plantilla. Los albirrojos, además, acabaron invictos el periodo estival tras imponerse en los penaltis en el Trofeo Virgen de la Palma.

"Cada día pienso más que hay cosas que se pueden trabajar más en pretemporada, y otras que hay que dejar para cuando llegue la competición, porque no puedes medirlas en estos partidos. Hay algo que sí me encanta y es la cohesión grupal, por encima de lo táctico. Lo que hemos creado a nivel de vínculos está más que hecho. El año nos irá marcando diferentes momentos y esta base nos permitirá crear cosas nuevas. A nivel táctico hemos probado diferentes estructuras", afirmó.

La mejor referencia de lo que pretende que sea su equipo que tiene el técnico madrileño fueron los primeros cuarenta y cinco minutos del partido del trofeo Virgen de la Palma. Los once titulares tuvieron intensidad, ejercieron presión alta, abrieron espacios por banda y por dentro, todo un monólogo de juego frente a un Xerez DFC que, en opinión de Vázquez, "tiene muy buena plantilla para Segunda RFEF". Esos cuarenta y cinco minutos fueron para Vázquez el "primer rato que hemos dado un nivel parecido al que nos va a exigir la competición, que es el nivel que visualizo y con el que sueño. Hemos estado a un alto nivel en todas las fases del juego, todavía con muchas cosas mejorables, pero realmente muy contento".

La pretemporada albirroja se saldó sin derrotas, bien es cierto, con un empate meritorio en El Palmar frente a un rival de su misma categoría, el Atlético Sanluqueño, y otra igualada, esa desmerecida, contra el CD Estepona, de Segunda Federación. En el primero de los encuentros citados destacaron buena parte de las cualidades defensivas, todo lo contrario del segundo choque.

"Vamos a intentar tener riqueza a nivel táctico. Nuestra identidad sí creo que está clara. A nivel defensivo está muy clara. Otra cosa es que podamos variar en función del rival, o del contexto. Estoy muy contento porque creo que hemos alcanzado un mínimo más que normal o lógico", valoró el entrenador algecirista.

El primer partido de competición enseñará a la afición cuáles son los nombres propios que integrarán el primer once. El técnico ha ido dejando pistas, muchas en defensa y centro del campo y alguna en delantera. En cuanto a la portería es dónde es más difícil elegir, con dos buenos guardametas, Iván Moreno y Samu Casado. El resto de la línea defensiva ofrece pocas dudas; con Joseca y Arauz en los laterales, y Mayorga y Víctor Ruiz en la zona central.

Óscar Castro y Jony Álamo tienen plaza fija en el centro del campo, con Tomás por banda izquierda e Iván Turrillo enlazando por delante. También apuntan Juanma García y Manín a ser la pareja del año, mientras Rastrojo ha hecho méritos para completar la banda izquierda.

"Hemos trabajado muchas cosas que forman y formarán parte de nuestra identidad. Tampoco hemos querido mostrar todas nuestras cartas, para dejar algo para el viernes próximo en Tarragona", desveló Vázquez a los periodistas. Ya se sabe que los rivales y los contextos de cada enfrentamiento influenciarán sobre las alineaciones de cada jornada.