El Algeciras deja un buen sabor de boca y consigue en los penaltis el XXX Trofeo Virgen de la Palma

El Algeciras CF consiguió este sábado el XXX Trofeo Virgen de la Palma en la tanda de penaltis, frente al Xerez DFC. El partido terminó con empate a uno en su tiempo reglamentario. Los albirrojos hicieron una excelente primera parte y controlaron bien la segunda, aunque dejaron jugar más a su adversario. Solo un penalti involuntario de Joseca dio la oportunidad a los azulinos de empatar. Terminó así la pretemporada algecirista, que arrancará ya su últimos días de preparación antes del comienzo de una nueva competición en Primera Federación. Muchas y justificadas quejas de los aficionados que acudieron al Nuevo Mirador por la suciedad de sus asientos.

El equipo algecirista se mostró muy diferente, para bien, al de la última prueba antes del choque contra el Xerez DFC, la que disputó en Estepona. Tuvo intensidad, buscó la profundidad y cerró en defensa, marcando línea, desde el primer minuto. Joseca ocupó el lateral derecho y Tomás el izquierdo, a falta de Arauz, que empezó en el banquillo. En ataque se mostró mucho más fluido, inquietando la porteria jerecista, con un Rastrojo encarando a su par por la izquierda, y con Juanma García moviéndose principalmente por la derecha. Ambos fueron los primeros en disparar. El Algeciras mantuvo achicado el campo, impidiendo la salida del Xerez DFC.

El gol albirrojo llegó al filo del minuto 21, cuando Joseca profundizó al borde de la raya cercana a porteria, dio pase hacia atrás a Juanma García y este combinó con Manin, solo ya ante la puerta para solo empujar el balón.

Iván Turrillo y Rastrojo felicitan a Manin por su gol / ANDRÉS CARRASCO

El juego estuvo protagonizado por el Algeciras como un monólogo, y así siguió siendo aunque los azulinos pretendieron estirarse algo más. El equipo de Javi Vázquez se pareció, por fin, a lo que pretende el técnico madrileño, con presión alta, intensidad y verticalidad. Los albirrojos pudieron irse al descanso con un segundo gol, pero un centro de corner por la izquierda, sacado por Jony Álamo, fue rematado fuera.

A otro ritmo

Las posesiones de balón se igualaron en la segunda parte. Javi Vázquez relevó a Juanma, Tomás e Iván Moreno, para dar entrada a Dani Garrido, Recagno -que probó en el lateral derecho de la defensa- y Samu Casado. Los jerecistas consiguieron desplegarse algo más, aunque sin llegar a inquietar la porteria algecirista.

El partido se jugaba a otro ritmo distinto que el de la primera mitad, con balones de ida y vuelta, y sin ocasiones destacadas. Manin siguió trabajando a fondo, abriendo huecos, defendiendo. La pretemporada del delantero ha sido relevante, y apunta a contar mucho a lo largo de la competición.

El Xerez DFC consiguió empatar en el minuto 70, de penalti. Un centro fue al brazo de Joseca, que pese a protestar, no consiguió convencer al árbitro para que corrigiera su decisión. Dieste engañó a Samu Casado, y lo batió por la izquierda del portero albirrojo.

No hubo más ocasiones reseñables en ninguna de las dos porterias. Los equipos intercambiaron un toma y daca de posesiones, sin más. Si acaso, fueron los azulinos los que notaron para bien los cambios. Javi Vázquez terminó dando entrada, ya muy cerca del final, a buena parte de los futbolistas que quedaban en el banquillo.