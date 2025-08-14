Empate a cero del Algeciras CF contra el Sanluqueño en el tercer ensayo de pretemporada

El Algeciras CF y el Atlético Sanluqueño empataron a cero en un partido típico del momento que viven los dos equipos, en el ecuador de la preparación de una competición para un ejercicio nuevo en Primera Federación en la que ambos se volverán a ver las caras. La conclusión del choque la evaluarán mejor los entrenadores, porque el público apenas vio algo más que la aplicación de los entrenamientos, y cómo cada uno está estructurando su juego.

Era un partido importante en el proceso de adaptación de los jugadores al sistema de juego que quiere aplicar el nuevo entrenador algecirista, Javi Vázquez. La alineación de partida bien podrá ser un once titular de la temporada, aunque todavía faltan dos semanas para que arranque la competición y queda también por ver qué papel van a tener incorporaciones recientes como la de Juanma García, que no entró en la convocatoria, y la esperada recuperación de algunos jugadores como Éric Montes y Javi Avilés.

La primera parte fue muy sosa. El equipo albirrojo, como ya reconoció su técnico, tiene muy avanzado lo que quiere hacer a la hora de defenderse, que lo hizo con presión alta que, en ocasiones como la del partido en Sanlúcar, un día de agosto, con 36 grados de calor, duplica su exigencia.

Los dos conjuntos concedieron pocos espacios, lo que hizo que buena parte del partido fuera un duelo de pases que no terminaron en muchas ocasiones. Por los algeciristas tuvo varias Manín, una en el minuto 32 de la primera parte, cuando remató de cabeza un centro largo. Tuvo otra en el 51, más clara incluso, colándose delante del portero gracias a un pase en profundidad, ya dentro de área, pero se escoró demasiado y su remate dio por fuera en la red lateral de la portería defendida por Pert.

Lo que fue evidente el gran trabajo de Manín en la presión y en aguantar el balón cuando las circunstancias del juego lo requerían. Demostró generosidad en el esfuerzo y buen criterio.

Vázquez decidió descargar de minutos a los jugadores de la primera plantilla cuando quedaban quince minutos para que terminara el encuentro. De una tacada entraron hasta nueve futbolistas, la mayoría juveniles, y Javi Avilés, que dispuso de sus primeros minutos de juego después de su larga lesión.