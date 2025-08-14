Aleix Coch y el Algeciras suscriben un acuerdo de renovación

Aleix Coch en uno de sus partidos con el Algeciras durante la pasada temporada

Aleix Coch volverá a estar ligado a la disciplina del Algeciras CF durante la temporada 2025-2026. Jugador y club alcanzaron un acuerdo que la entidad algecirista comunicó en sus redes sociales. El traspaso de Lautaro al Villareal B, confirmado el pasado lunes, dejó un hueco en la nómina de centrales albirrojos que abrió el camino para que Coch volviera a plantearse seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.

El catalán será el único superviviente en la zona central de la defensa del Algeciras, por cuanto se han incorporado cuatro futbolistas nuevos en esa demarcación, como son Ángel Gómez, Victor Ruiz y Álvaro Mayorga. A todos les unirá su posición, su altura, y su capacidad de sacar el balón jugado, encajando con el sistema que está aplicando el entrenador Javi Vázquez.

El club pretendió su renovación mucho antes, cuando el director deportivo, Jordi Figueras, empezó a diseñar la nueva plantilla, y determinó las altas, las bajas, y las negociaciones con una serie de jugadores con los que quería seguir contando. Figueras declaró entonces a Europa Sur que sus pretensiones iniciales eran conservar el núcleo duro de la plantilla. No se llegó a un acuerdo con Coch, un entendimiento que ahora ha fraguado.

Coch fue titular en la mayoría de los partidos de la temporada 2024-2025, en las que disputó 26 de los 29 partidos jugados. Marcó dos goles y dio una asistencia. El tarraconense tiene 33 años.

Con la confirmación de la renovación del central tarraconense, y el reciente fichaje del delantero Juanma García quedaría solo por sumar a la plantilla un extremo sub-23, que llegaría cedido. Eso, salvo sorpresas.