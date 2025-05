Jordi Figueras: "Mi intención es que sigan Fran Justo y un núcleo importante de la plantilla"

Algeciras/"Ambición, estabilidad y responsabilidad". Estas tres palabras son las tres patas sobre las que Jordi Figueras quiere sustentar la dirección deportiva que ya ostenta en solitario. Tras un lustro en la ciudad, primero como jugador y ahora en los despachos, Figueras ha asumido su nuevo cargo en el Algeciras CF con un sentimiento de pertenencia que quiere trasladar al proyecto 2025/26, el quinto consecutivo del club en la Primera Federación. El catalán atiende a Europa Sur y habla con claridad: pretende mantener "al núcleo" de la última plantilla, tiene a Fran Justo como su "preferencia" para que siga en el banquillo y ve predisposición en el club para dar un paso al frente en lo institucional. "Todo el mundo se ha ido al día a nivel de pagos y eso es importante", asegura.

Pregunta.Se le puede considerar ya un hombre de club, pero se abre una nueva etapa para Figueras en el Algeciras, ¿no?

Respuesta.Ya llevo bastantes años en la casa, sé cómo funciona el club, conozco todos sus rincones y es una ventaja. Estoy muy agradecido a Miguel (León) por la oportunidad que me dio en su momento de empezar una nueva etapa y ahora el club tomó una decisión en la que me propusieron la dirección deportiva y para mí también fue una decisión difícil por la amistad que me une con Miguel. Pero tengo que pensar también en mi familia y no hemos encontrado un sitio anteriormente donde hayamos estado tanto tiempo y tan bien y es la principal causa del poder emprender este proyecto en solitario. Con muchas ganas, con mucha ambición y, sobre todo, con mucha responsabilidad.

P.Sin margen para la desconexión, pero con tiempo por delante para un proyecto que imagino intentará buscar cierta continuidad después de un gran final

R.Llevamos tiempo viendo fútbol, jugadores, opciones... en esta parcela nunca se para y tienes que ir con un mercado de antelación. Ha sido una temporada muy buena, con altibajos que todo el mundo pudo percibir, con las lesiones de larga duración que nos hicieron mucho daño. Creo que con todos disponibles habríamos podido aspirar a algo más, pero se puede tachar la temporada de sobresaliente. El equipo ha estado muy bien en la mayoría de partes, con alguna mala dinámica, pero el nivel de juego siempre fue muy regular quitando algunas excepciones. Creo que a nivel de cuerpo técnico se ha visto un trabajo espectacular, una gran gestión de grupo, todos los que han estado dentro han remado en la misma dirección.

P.Una de las claves ha sido ese vestuario. Un ejemplo es que nadie quiso salir en invierno. Nadie duda de la gestión de Fran Justo, ¿se ha ganado el derecho a reflexionar y tomar la decisión que crea oportuna?

R.Respecto a lo primero es algo que hablé con Fran y se lo dije cuando terminó el mercado de invierno. El mayor trofeo que te puedes llevar ya te lo has llevado. En mi carrera no había visto nunca que en un equipo nadie haya pedido salir en invierno. Incluso los que participan menos, ninguno se quiso ir y eso significa que las cosas se estaban haciendo bien. Respecto al míster, para mí es preferencia total que el cuerpo técnico siga. Hace tiempo que lo conozco y veo a sus equipos y me gusta. La confianza es plena y ojalá podamos contar con ellos la siguiente temporada.

P.Justo ha hablado sobre la ambición y la estabilidad como dos requisitos claves para seguir

R.Sin duda. Son dos palabras fundamentales en un proyecto y sumaría la palabra responsabilidad que tenemos con el club y la afición. Si va todo unido, con las posibilidades de este club podemos hacer cosas muy grandes. Tener esas tres patas bien cimentadas. Al final, la temporada pasada fue de altibajos, pero la realidad es que se han ido solventando problemas y a día de hoy está todo el mundo al día a nivel de pagos y creo que eso es importante. Se están intentando arreglar las cosas. Si yo viera cosas raras, sería el primero en decirlo o igual no hubiera cogido el cargo. Son muchos años y quiero que al club le vaya bien porque lo siento como mío. En ese aspecto estoy tranquilo.

Jordi Figueras, en los anexos del Nuevo Mirador. / Erasmo Fenoy

P.¿Habrá tanteado a los jugadores ya, no?

R.He hablado con varios, quiero hablar con todos para hacer un resumen individual de la temporada, de sensaciones. Me gusta ser muy cercano durante todo el año, hablar con ellos y ver los entrenamientos para saber también qué les incomoda, cómo llevan su vida privada. Mi intención es que siga un núcleo importante de la plantilla. Ahora es tiempo de reflexionar y descansar, sin parar pero respetando los momentos de los futbolistas porque yo también he estado allí.

P.En cualquier caso, esto es muy largo y el mercado se extiende hasta finales de agosto

R.Cuando empiece la pretemporada es imposible que el equipo esté hecho, vamos a intentar contar con el máximo de jugadores, ya sean renovados o fichajes, pero sabiendo que hay una base importante que se irá dando. También está el tema de la cantera, que me gustaría contar con varios jugadores, verlos y que se curtan. No me gusta apurar mucho hasta el final de mercado, pero hay situaciones que se irán dando poco a poco porque hay que respetar todos los momentos.

P.Subrayaba también Fran Justo la importancia de la presencia de algecireños en la plantilla. ¿Es una faceta que le gustaría potenciar? ¿Es factible en el mercado?

R.Desde luego, es importante tanto para mí como para todos los directores deportivos el sentimiento de pertenencia. Tener gente de la ciudad es fundamental. Ha habido veces que se ha intentado y no se ha podido o se han decantado por otros clubes o nosotros por otros perfiles. El mercado nos irá dando situaciones y en esta tierra hay jugadores muy interesantes que se valoran.