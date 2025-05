Fran Justo y el Algeciras: un derecho a elegir ganado a pulso

El Algeciras CF aún tiene que cerrar el ejercicio 2024/25, pero el club ya se ha puesto en marcha para sentar las bases del proyecto para la temporada 2025/26, el quinto consecutivo en los cinco años de vida que suma la Primera Federación. Los primersos pasos están dados con el nombramiento de Jordi Figueras como nuevo y único director deportivo tras la salida de Miguel León, y con esos cimientos en la plantilla de los jugadores sobre los que se va a confeccionar el vestuario. Sin embargo, una pieza fundamental que debe dar sentido a todo es el cuerpo técnico y aquí el nombre propio ahora mismo es el de Fran Justo. ¿Qué va a ocurrir con el artífice de la permanencia?

El técnico gallego de Ourense marchó el pasado lunes a casa, a su tierra, para pasar unos días de descanso con su familia. Con este pequeño respiro, el míster también quería dar algo de margen al club para que ordene sus asuntos y tenga claro qué planes y objetivos hay para la próxima andadura. Justo dijo en su última rueda de prensa que tenía una conversación pendiente con la entidad para escuchar qué retos ofrecerá el Algeciras y bajo qué condiciones.

Fran Justo tiene una cláusula a la que puede acogerse durante un periodo de tiempo para renovar su contrato con el Algeciras. El entrenador lo desveló en una tertulia con Onda Algeciras en la que habló con honestidad y volvió a dar las claves de por dónde pasan su continuidad en el Nuevo Mirador. "Fran Justo valora seguir en el Algeciras", contestó cuando fue preguntando sobre si quiere quedarse. "Soy un profesional del fútbol, a más de mil kilómetros de su casa, una persona ambiciosa que quiere seguir creciendo en el fútbol. A todos nos gusta caminar hacia adelante. Si me valiese entrenar por no descender, con todos los respetos, entrenaría en mi casa o a 50 kilómetros. Este año era el objetivo y conseguimos ser los novenos, aunque pudimos ser los sextos. La ambición nos tiene que mover a todos y es lo que nos recarga. Todos tenemos que ir alineados", explicó con claridad Justo.

Justo se ha ganado el derecho a decidir tras una temporada notable en lo deportivo y sobresaliente en cuanto a gestión de vestuario y problemas externos. "Ahora es momento para la reflexión, para analizar todo lo sucedido en un año en lo que pasaron muchas cosas, y poder estar tranquilo con la familia, que también tiene que ver en la toma de decisiones", expresó.

El ourense entiende que "no hay olvidar" lo vivido, ni lo bueno ni lo menos bueno. "El club debe poner solución a esos problemas con Fran Justo o sin Fran Justo, el Algeciras se merece mejorar en la categoría y los profesionales, unos mínimos para poder estar centrados en su profesión", argumentó Justo, que no tapa esa "incertidumbre" y rachas de "poca estabilidad".

"Creo que ha sido un año en el que hemos generado mucha energía en momentos muy difíciles", valoró. "Hay que intentar regenerar esa energía, escuchar al corazón y la mente, tener esa batería llena como cuando decidimos bajar en julio del año pasado", confesó el técnico, que reconoce que su llegada a Algeciras tuvo mucho que ver con Miguel León y Jordi Figueras. Ahora solo quedará Figueras en la parcela deportiva.

El míster explica que recibió la enhorabuena tras acabar la temporada, pero es tajante: "Yo no necesito enhorabuenas, necesito recursos para poder trabajar. Hay que poner buenos cimientos para que todo salga bien, no podemos poner castillos en el aire ni echar números a la lotería todos los años. Si eres el presupuesto 18 lo normal no es que quedes entre los diez primeros".

Justo compareció en esta tertulia cuando el club aún no había cerrado los primeros movimientos deportivos. Figueras ya está en marcha, pero falta saber si la propiedad está haciendo su parte: "Tengo unos días por contrato en lo que puedo hacer efectivo el continuar, pero por como voy viendo los hechos creo que en esos días va a estar difícil que yo pueda decidir porque tengo que tener información y muchas conversaciones. Entiendo que el club tiene que querer crecer y los jugadores también".

"La intención, el punto de partida tiene que ser un poco mejor y mejorar en la estabilidad y en la apuesta, como se merece un club que en las malas tiene 4.500 abonados", reflexiona el gallego, partidario de "involucrar más al Campo de Gibraltar".

En lo personal y en cuanto a la ciudad, Justo siempre se mostrado encantado: "Evidentemente siempre es mejor trabajar sobre lo trabajado que empezar de cero", dijo sobre la posibilidad de mantenerse en el proyecto. "El equipo ha transmitido muchos valores y creo que es lo más difícil de conseguir en el fútbol. Además, el Algeciras tiene la suerte de que seis jugadores sean algeciristas de cuna, eso es un valor grandísimo para el club".