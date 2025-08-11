El experimentado extremo derecho Juanma García fichará por el Algeciras

El Algeciras CF está ultimando la negociación con el extremo derecho Juanma García para su inminente incorporación a las órdenes de Javi Vázquez, según ha podido saber Europa Sur. El periodista Ángel García, toda una referencia en X (antes Twitter) a la hora de conocer novedades de entradas y salidas en los equipos de fútbol españoles, principalmente en Segunda División y Primera Federación, publicó en la tarde de este lunes una serie de pistas en su perfil Cazurreando.

García indicó en su tuit que el Algeciras "estaría muy cerca de firmar a uno de los jugadores (atacante) que serían diferenciales en la categoría". Las pistas que dió fueron: procede de la liga Hypermotion, en cuya competición ha disputado un total de 150 partidos; ha logrado marcar goles en las últimas diez campañas de forma consecutiva, y ya sabe marcar como contrario en el Nuevo Mirador.

Todas esas características responden al perfil de Juanma García, que conoció el estadio algecirista como futbolista del Betis Deportivo, equipo para el que marcó el tercer gol de una goleada por 0-4 que el filial verdiblanco endosó a los albirrojos en 2016, cuando ambos conjuntos coincidieron en el grupo cuarto de Segunda División B. En las filas verdiblancas también jugaba entonces Fabián, ahora internacional por España, bajo las órdenes de José Juan Romero, hoy técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta.

García, de 32 años de edad, ha militado en el Albacete Balompié durante las últimas tres temporadas, donde ha logrado un total de nueve tantos, y antes en el Burgos. Con ambos clubes jugó en la división de plata del fútbol español. Previamente se había convertido en un veterano de la Segunda B, con cuatro años de estancia en dicha categoría. Compitió defendiendo las camisetas del Burgos, Marbella y CD Badajoz.

Es un atacante con dilatada experiencia en Segunda División, y por el que suspiraban varios clubes potentes del grupo II de Primera Federación. Su acuerdo con la entidad de La Menacha sería de larga duración.

El director deportivo, Jordi Figueras, preguntado durante la presentación de los mediapuntas Dani Garrido y Joe James Riley sobre los fichajes que quedaban por hacer, declaró que seguía "en las mismas" y reconoció que "falta gente". Insistió que iba a traer jugadores, "y espero que esta semana pueda haber alguna novedad y alguna incorporación, que todos es lo que deseamos y es lo que queremos para ir viendo la plantilla completa. Evidentemente arriba nos faltan efectivos y eso es innegable, pero también vamos con los tiempos que vamos y vamos a seguir esperando por los jugadores que queremos".

Juanma García se inició en el fútbol en las categorías inferiores del Betis, y creció en la extinta Tercera División en el propio filial verdiblanco, el Coria y el Alcalá. La prensa albaceteña llegó a situarlo, el pasado mes de junio, entre los posibles jugadores de la AD Ceuta para su nuevo equipo en Segunda División, pero el club caballa descartó entonces que estuviera en conversaciones con el futbolista.