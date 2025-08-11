Dani Garrido y Joe James Riley firman por dos temporadas con el Algeciras

Los dos nuevos mediapuntas del Algeciras CF, Dani Garrido y Joe James Riley, estarán ligados a la disciplina albirroja durante las dos próximas temporadas. Lo ha comunicado en su presentación el director deportivo de la entidad algecirista, Jordi Figueras, que ve en estos jugadores "talento y versatilidad". El primero, natural de La Rioja, fue uno de los miembros de la Real Sociedad B que cortó en Almendralejo el camino del Algeciras hacia la Segunda División.

En opinión de Figueras, Garrido es "un futbolista que se desenvuelve en la media punta, puede jugar de extremo asociándose y metiéndose dentro también. Es un jugador de calidad, de últimos metros, de último pase, con un buen disparo y con gran capacidad de asociarse". Riley, natural de Málaga, es para el director deportivo "un futbolista joven que se puede desenvolver en varias posiciones y tiene mucho margen de crecimiento".

El mediapunta riojano se está recuperando de un esguince en uno de sus tobillos que se produjo en uno de los entrenamientos hace diez días. "Ahora ya me encuentro mejor. Espero que la semana que viene pueda empezar a entrenar y seguir jugando", ha compartido. La temporada que está a punto de empezar será la primera que dispute la competición en el grupo II de Primera Federación, ya que su experiencia siempre la ha tenido en el grupo I, a excepción de un año en Segunda División con la Real Sociedad B.

"En el norte siempre había bastantes partidos en los que por mi manera de jugar, asociativa y demás, al estar más duros los campos duros no me ha ayudado. Espero que aquí ese tema me ayude bastante a tener más continuidad de lo que había tenido en el grupo I. También en el grupo del Algeciras hay muchos equipos con los que no he jugado nunca", ha señalado.

A Joe James Riley no le costó aceptar la oferta del Algeciras por la proximidad a su casa, Málaga. "Es un salto muy grande para mí, soy joven y estoy muy agradecido al Algeciras que me dan esta oportunidad", ha declarado. Va a estrenarse en Primera Federación: "Es una categoría nueva para mí, sé que va a ser complicada, pero yo soy un chaval joven que vengo aquí para aprender y cualquier oportunidad que me dan la voy a intentar aprovechar, e intentar dar lo máximo para el equipo".