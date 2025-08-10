Javi Vázquez: "El equipo aún está muy lejos de lo que yo visualizo"

El nuevo entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, no está muy satisfecho por cómo se ha comportado su equipo en los dos partidos de pretemporada que ya ha disputado. Se reconoció muy exigente tras ganar el triangular jugado en Los Barrios, que los algeciristas resolvieron con un solo gol, después de enfrentarse a la Agrupación Deportiva Ceuta B y al conjunto local, entrenado por el algecireño David Guti. Todavía faltan incorporaciones en las filas albirrojas, por fichajes necesarios y por la plena recuperación de jugadores llamados a contribuir mucho a lo largo de la nueva temporada.

"Sueño ya, y a veces tengo que relajarme un poco, porque quiero que el equipo ya tenga muchas cosas, y entiendo que no es seguramente todavía el momento, pero bueno", confesó el técnico madrileño. "A mí personalmente no me han gustado ninguno de los dos partidos que hemos jugado hasta ahora, la verdad. Las cosas como son, bueno, tenemos que acelerar, tenemos que poner las pilas y tenemos que intentar crecer bastante más rápido de lo que hasta el momento lo estamos haciendo, pero al final hay que valorar también muchas veces los contextos. Por suerte, al final, para eso está la pretemporada, pero sin lugar a dudas, el equipo está muy lejos de lo que yo visualizo", añadió.

En el contexto al que aludió el entrenador del Algeciras están la marcha inesperada del central Lautaro, el cierre del mercado de fichajes, que la dirección deportiva espera rematar con jugadores que contribuyan en la zona de creación de peligro y goles en la portería de los adversarios, y algunas que otras incidencias.

"No me gusta quejarme, así que con lo que tenemos vamos a tope. En este caso, pues hoy (por el sábado) incluso ilusionado también de que los chavales del juvenil han jugado prácticamente siete o ocho en Los Barrios. Ya no son los filiales, chicos de 2007, y bueno, pues en ese sentido, importante para dosificar las cargas, que nadie se fuera más de 45 minutos", afirmó.

Vázquez reconoció que como entrenador se le quedan cortos los partidos." Hoy me ha tocado respirar, porque es verdad que al final el equipo no acababa de hacer lo que realmente soñaba, pero es lógico, es normal, insisto. Nuestro nivel de exigencia es muy elevado, el mío personal lo es, y bueno, pues cuando el equipo no acaba de estar como quiero, pues....", reflexionó.

El once titular que se enfrentó a la Unión Deportiva Los Barrios el pasado sábado / VANESSA PÉREZ

Puestos a ser positivos, el técnico consideró que su equipo "defensivamente ya es", y apuntó que lo que les falta es "mucho dominio de estructuras de lo que nos hacen los rivales". Él y sus compañeros del cuerpo técnico intentaron encontrar información mediante imágenes para responder con medidas a la forma de jugar de los rivales, incluso de los que disputaron el triangular de Los Barrios.

"Es difícil acceder a ciertos partidos. Entonces vienes un poco a ciegas hasta que te adaptas a algunas fases defensivas, y luego es verdad que estamos en el inicio, estamos trabajando en ciertas cosas, y hay otras que todavía nos vienen por delante", declaró.

"Estamos utilizando casi más los partidos a posteriori, por ejemplo el del Atlético Malagueño (terminó en empate a cero) nos sirvió para cosas durante la semana. El equipo, pues como digo, a nivel defensivo veo lo que somos, y hay mucha solidaridad, lo cual me parece importantísimo, y ahora lo que tenemos que hacer es ajustarnos, evidentemente, a lo que nos hacen los rivales, para dificultar que ellos nos puedan generar ocasiones, que en verdad en los dos partidos no hemos tenido ocasiones en contra. Pero insisto, intento encontrar un mix".

El Algeciras CF disputará un nuevo partido durante la nueva semana que comienza. Será el jueves, día catorce, contra el Atlético Sanluqueño en el estadio El Palmar. "Es el único rival que tenemos de nuestra categoría, y tenemos tres días bonitos para trabajar muchas cosas, que ya lo tenemos ahí pautado para ver cómo queremos llegar el jueves, y será una buena primera piedra de toque. Estos tres días esperamos dar un paso al frente importante en ciertos aspectos del juego, que hasta el momento, todavía tenemos mucho más que hacer".