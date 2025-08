El Algeciras CF trabaja en la posible incorporación de tres jugadores más

La dirección deportiva del Algeciras CF, que ha asumido en solitario a partir de esta temporada Jordi Figueras, trabaja en la posible incorporación de tres jugadores que completarían la plantilla que entrena Javi Vázquez. "Sería lo ideal", según el responsable algecirista. Las conversaciones se están manteniendo con el objetivo de incorporar futbolistas en la zona de la delantera, aunque uno de los obstáculos es el progresivo encarecimiento del mercado de Primera Federación.

Figueras busca "un punta seguro, un extremo seguro, y luego un extremo que pueda jugar por dentro, o un extremo que tenga esa capacidad de asociarse por dentro, pero bueno, también irá un poco en función de lo que vaya llegando, y a partir de ahí nos podemos adaptar". Lo que no está dispuesto el director deportivo es a asumir compromisos que no se puedan cumplir.

"Vamos a esperar a que se vayan dando situaciones buenas", declaró, aunque a continuación apuntó: "creo que nosotros, tanto como club, como a mí personalmente, no me gusta entrar a jugar a mercadear, porque se están viendo unos precios desorbitados para jugadores de Primera RFEF, que al final hay muy buenos jugadores, hay jugadores que han estado en categorías superiores en algunos momentos, pero la realidad es que para mí, al menos bajo mi punto de vista, los precios que se están pagando a día de hoy en jugadores de Primera RFEF son bastante más altos que algunos en segunda división, y al menos yo no voy a entrar en ese juego, porque no creo que sea bueno porque sería hipotecar al club, y tampoco es mi manera de entenderlo".

La fecha límite para cerrar plantilla es la del cierre oficial del mercado, pero Figueras reconoció en su comparecencia ante los medios de comunicación que su primera fecha final fue la del comienzo de la pretemporada. "Sí que tenía para mí, y así se lo transmití al míster, que una fecha límite era el inicio de la pretemporada y quería el mayor número de jugadores posibles, porque creo que es importante empezar con el grueso de la plantilla la pretemporada, tanto para nosotros como para el club, como para el míster, para trabajar con la mayoría de efectivos, y creo que ese objetivo se cumplió porque si no recuerdo mal empezamos con 17-18 jugadores".

Trofeo Virgen de la Palma

El director técnico algecirista, preguntado por la celebración del trofeo Virgen de la Palma, comentó que por el diseño del calendario podría celebrarse con motivo del último encuentro de pretemporada y único previsto en el Nuevo Mirador en la pretemporada. Sería el fijado para el 23 de agosto contra el Xerez CD.

El club recuperó el pasado año el trofeo veraniego dedicado a la patrona de la ciudad después de transcurrir dos años sin que se organizara. En la edición de 2024 el Algeciras se enfrentó al Ceuta, al que ganó por 1-0. La novedad de la edición del pasado año fue el patrocinio de la Diputación de Cádiz, un hecho no confirmado todavía para la edición de este verano, aunque aún queda un buen margen de días para confirmar celebración y patrocinio, si existe.