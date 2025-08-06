Los nuevos porteros albirrojos destacan su amistad por encima de su rivalidad

Los dos nuevos porteros del Algeciras CF, Iván Moreno y Samu Casado, son viejos amigos, y esa condición la subrayaron en su presentación en el Nuevo Mirador, antes que su obligada rivalidad a la hora de disputarse un solo puesto de titular en cada uno de los onces iniciales durante la temporada 2025-2026. Sus motivaciones fueron distintas para aceptar la oferta algecirista, y ambos se mostraron satisfechos por la experiencia que están viviendo en la pretemporada.

Moreno y Casado se conocieron hace diez años en la cantera del Málaga, donde también compartieron tiempo con el entrenador de porteros del nuevo Algeciras, Mario Bazán. "Nos conocemos a la perfección, vamos. La competencia, obviamente, es buena y va a ser sana. Así que, al final, luego decide el míster. Nosotros estamos aquí para aportar nuestro granito de arena a que el club siga creciendo y cumpliendo los objetivos", declaró el ex guardameta del Antequera. "El año pasado hablábamos a menudo y la verdad que estoy contento de compartir vestuario con él porque somos dos personas que nos conocemos y vamos a competir al 100% para ganarnos el puesto", señaló el que fue cancerbero del descendido Intercity la pasada campaña liguera.

No fue difícil llegar al acuerdo de incorporación de los dos a la disciplina algecirista, aunque Moreno si dijo que la negociación fue algo más larga en su caso por su condición de padre. En su motivación para el "sí, quiero" fue la impresión que guardó en su paso como rival por el estadio Nuevo Mirador. "Siempre que he venido a jugar en los dos últimos años a Algeciras me ha transmitido que era un campo que me encantaba. Siempre tengo amigos en el equipo a los que le he dicho que me encantaría jugar aquí porque es un club que me llena, me gusta la afición que tiene, los valores que se transmiten y la ambición que se tiene", afirmó el guardameta.

Casado, también ex portero del Linares, destacó el club como "muy atractivo", porque "el Algeciras, en ese sentido, es un equipo que siempre ha competido, que te anima a venir, y es verdad que desde que he llegado me siento como en casa, es decir, la gente es súper cercana".

Ambos destacan la intensidad de los entrenamientos, sus buenas sensaciones, y no le temen a la hora de asumir riesgos en el sistema de juego. "Los compañeros tienen mucha hambre, muchas ganas, y estamos súper predispuestos a todo lo que el míster nos está pidiendo", señaló.