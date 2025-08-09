El Algeciras consigue la victoria con un solo gol en el triangular de Los Barrios

El malagueño Victor Ruiz lanza la falta que terminaría con el balón contra una de las esquinas del larguero de la porteria barreña

Al Algeciras CF le bastó un solo gol, obra de Recagno, para salir victorioso del triangular que disputó contra la Unión Deportiva Los Barrios y la Agrupación Deportiva Ceuta B, en el estadio "Carlos Piña". Otra cosa es el juego del equipo, que sigue construyéndose bajo las órdenes del nuevo entrenador, Javi Vázquez. Tras la segunda prueba de pretemporada empieza a comprobarse, como nota positiva, que los jugadores y el cuerpo técnico están logrando un robusto sistema defensivo.

Es el momento de entrenar y, en ocasiones como la vivida en Los Barrios, probar hasta qué punto están asumidas las instrucciones, las enseñanzas. También se aprende cuando uno de los árbitros aplicó la nueva norma que penaliza con córner por acumular retraso en el saque por parte de los porteros. Ocurrió en los primeros minutos del choque contra el filial ceutí, equipo en que se estrenó el algecireño Curro como central.

El joven canterano Raúl Vilches, al que Javi Vázquez concedió muchos minutos de juego, tuvo oportunidad de reivindicarse en el extremo izquierdo. Dispuso de una buena oportunidad de conseguir gol, pero su disparo lo detuvo el portero del filial caballa.

El conjunto algecirista volvió a demostrar mucha solidaridad en los repliegues, y tal como también sucedió en Málaga los aficionados que acudieron al triangular volvieron a ver un sistema de presión alta que hace muy difícil progresar al contrario con balón. A esta tarea se suma Víctor Ruiz, que sube para achicar espacios por el centro.

Precisamente el central malagueño fue el autor de la oportunidad más señalada del enfrentamiento con el Ceuta B. Lanzó una falta desde la frontal derecha del área caballa, y el balón se fue a una de las esquinas del larguero. El Algeciras pudo profundizar mucho más tras la pausa para la hidratación, pero no deshizo el empate a cero.

En el partido que cerraba el amistoso en Los Barrios, el entrenador albirrojo dispuso una alineación prácticamente distinta que la que conformó en el choque contra el Ceuta B, siempre mezclando a jugadores del primer equipo con jóvenes del filial.

La alegría llegó pronto, con gol de Recagno, que cruzó el balón para salvar la estirada del meta Pablo. Tuvo otra ocasión más tarde, pero el balón se fue alto. Los barreños, entrenados por el algecireño Guti, pusieron más intensidad en el juego a partir del tanto algecirista, pero sin lograr fruto. En este Algeciras que se está cociendo se corre mucho, lo que certifica lo que todos los jugadores a los que se le pregunta por cómo son los entrenamientos se pronuncian con unanimidad: “duros”.

Ficha técnica UD Los Barrios (0): Pablo: Thomás, Juanjo, Steven, Onto, Joselito, Tino, Pedro, Juanjo, Pablo Gil, Goro. También jugó Hugo AD Ceuta B (: Guille; Abraham, Pereke, Danil, Gómez, Guzmán, Josema, Romero, Alessandro, Josemi, Armengol. Árbitro: Juanjo Santos. Enseñó la tarjeta amarilla al ceutí Alessandro por una fea entrada en el centro del campo.

Ficha técnica Algeciras CF (0): Iván Moreno; Carlos Arauz, Ángel Gómez, Victor Ruiz, Tomás Sánchez, Raúl Vilches, Adán Villalba, Ryan Fessler, Oscar Castro, Joe James Riley, Manin. AD Ceuta B (0): Peri; Bote, Amandi, Curro, Daniel Más, Josema, Arick, Armengol, Michael, Victor, Adri Rueda. También jugó Rody (Portero). Árbitro: Manuel Rodri. Mostró tarjeta amarilla al albirrojo Ryan