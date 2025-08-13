El Algeciras desplazará a Sanlúcar a toda su plantilla para su tercer partido de pretemporada

Toda la plantilla del Algeciras CF viajará este jueves a Sanlúcar para disputar su tercer partido de pretemporada contra el Atlético Sanluqueño, en el estadio El Palmar, a partir de las 19:30, a poco más de dos semanas del comienzo de una nueva competición en Primera Federación, que ya está marcado para el viernes, día 29 de agosto, en Tarragona. No podrán jugar todos los futbolistas, ya que algunos arrastran molestias y otros siguen un plan de recuperación de sus lesiones, a los que sumará Juanma García, el último fichaje para el ataque albirrojo.

Las bajas confirmadas, aunque todos los miembros de la plantilla se desplazarán a la tierra de la manzanilla, son las de Eric Montes -sigue en su plan de recuperación tras la lesión de rodilla-, Rastrojo -sufrió un pisotón en Los Barrios-, Dani Garrido -que se recupera de un esguince en el tobillo que se produjo en uno de los primeros entrenamientos-, Paris Adot y la más reciente incorporación, la del delantero sevillano Juanma García, que realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros este pasado miércoles.

Es muy posible que Javi Avilés disponga de minutos de juego, los primeros desde su larga lesión, según adelantó el director deportivo, Jordi Figueras, aunque la decisión final siempre será del entrenador, que tendrá que resolver el reparto de cargas de trabajo a la vista de los entrenamientos de la semana. A la expedición se sumarán, como viene ocurriendo desde principio de pretemporada, un buen número de jugadores juveniles.

Será el único encuentro que disputen los algeciristas contra uno de sus rivales en el grupo II de Primera Federación de la temporada 2025-2026. La entidad de La Menacha repetirá visita al estadio El Palmar, después de la que hizo el pasado verano y los dos anteriores. Con el equipo a las órdenes de Fran Justo se consiguió la victoria por 0-1, con tanto de Rodrigo Escudero.

El Atlético Sanluqueño, que salvó su presencia en la categoría in extremis, empezó confirmando al entrenador que había encarrilado y conseguido la permanencia, José Pérez Herrera. Tras esta noticia, fue anunciando los fichajes de Sergio Rodríguez, lateral izquierdo; Rodrigo Val, extremo derecho, y Raúl Sola, lateral derecho, Petr Kudakovskiy (Vladivostok, Rusia, 25/01/2001), titular indiscutible en el CD Numancia durante las dos últimas temporadas, el del central vigués Alberto Trapero, ex del Algeciras y procedente del Sabadell y que jugó ya en la categoría con el Recreativo de Huelva, y uno de los más recientes ha sido la del portero algecireño Rubén Domínguez, cedido por el Cádiz CF. El equipo cadista viene contando bajo su disciplina con el guardameta desde 2019.