El Algeciras confirma el fichaje del extremo derecho Juanma García

Confirmado. El extremo derecho Juanma García ha firmado por el Algeciras CF para las próximas tres temporadas. La noticia, adelantada por Europa Sur, a partir de las pistas ofrecidas antes por el periodista Ángel García en su perfil en X (Cazurreando), la hizo oficial en la tarde de este martes el club albirrojo en sus redes sociales. Se trata de una incorporación diferencial, con experiencia de cuatro temporadas en la Liga Hypermotion.

El director deportivo albirrojo, Jordi Figueras, preguntado por los periodistas en la presentación de los mediocentros Óscar y Jony Álamo, fiel a su estilo, ni confirmó ni desmintió el fichaje del apreciado y experimentado extremo. La dinámica de la entidad es no anunciar nada hasta que todo está firmado. Ha ocurrido en diferentes ocasiones, y la gran noticia para muchos no iba a ser una excepción.

García es un delantero que se han disputado varios clubes, toda una referencia en ataque que marca, por el momento, un punto de inflexión entre los jugadores que conforman hasta ahora la plantilla albirroja para la próxima temporada. No hay que descartar otras sorpresas en lo que queda de mercado de fichajes. Siguen estando vacantes una plaza de central, un delantero centro y otro jugador que pueda jugar por dentro, que ofrezca versatilidad.

Las aficiones de Burgos y Albacete han disfrutado a Juanma García en sus primeros equipos. Su experiencia acumula el paso por la antigua Tercera, la Segunda División B, y la competición de plata del fútbol español. También conoció el Nuevo Mirador en un Betis Deportivo que marcó época , y fue el autor de uno de los tantos en la goleada por 0- 4 que el filial verdiblanco endosó al Algeciras en abril de 2016.

Ha pasado mucho tiempo, y Juanma García está llamado a ser un jugador que atraiga a muchos aficionados, todo si encaja bien en un sistema que, en principio, calza muy bien con su estilo y posibilidades, vertical y de mucha intensidad. No es de esperar que su estreno en partido amistoso sea inminente, aunque todo es posible en un Algeciras que, con el fichaje del extremo derecho, da un salto de calidad en su plantel.

Juanma García se inició en el fútbol en las categorías inferiores del Betis, y creció en la extinta Tercera División en el propio filial verdiblanco, el Coria y el Alcalá. La prensa albaceteña llegó a situarlo, el pasado mes de junio, entre los posibles jugadores de la AD Ceuta para su nuevo equipo en Segunda División, pero el club caballa descartó entonces que estuviera en conversaciones con el futbolista.