El Algeciras abrirá la primera jornada del grupo II de Primera Federación

El Algeciras CF y el Gimnástic de Tarragona disputarán su partido de la primera jornada en el grupo II de Primera Federación el próximo viernes, día 29 de agosto, a partir de las 21:30, y será el encuentro que abrirá la temporada 2025-2026. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dió a conocer los horarios, solo de la primera jornada, en la tarde de este miércoles.

El margen de tiempo para preparar la logística del primer desplazamiento albirrojo en una nueva edición de su presencia en la tercera categoría del fútbol español será de dieciséis días. No se ha informado por qué la RFEF no ha decidido avanzar más horarios de las siguientes jornadas, siempre pensando en la preparación de cada uno de los desplazamientos y los planes de entrenamientos de los equipos, ni tampoco cuál será el criterio en este asunto durante la nueva competición.

También ha causado sorpresa que tres partidos de la primera jornada del grupo II de Primera Federación se celebrarán en la tarde y noche del lunes, día uno de septiembre, dos a partir de las 19:30 horas - Villareal B contra Alcorcón y Atlético Madrileño frente al Atlético Sanluqueño - y uno desde las 21:30 horas - Marbella-Murcia -. El resto de los partidos de la primera jornada se jugarán sábado y domingo, cuatro el sábado y dos el domingo.

Serán, por este orden, Sabadell-Eldense, Juventud de Torremolinos-CE Europa, Sevilla Atlético-Ibiza, Hércules-Tarazona, Teruel-Betis Deportivo, y Antequera-Cartagena.

Los medios de comunicación preguntaron al director deportivo albirrojo, Jordi Figueras, durante una de las recientes ruedas de prensa de presentaciones de nuevos jugadores sobre la antelación que necesitaban los equipos a la hora de planificar cada uno de sus desplazamientos. El ilerdense apuntó que preferiría conocer los horarios cuanto antes mejor, pero que nada podía hacer.