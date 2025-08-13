El Algeciras ingresará algo menos de 100.000 euros por el traspaso de Lautaro

Tomás Sánchez abraza a Lautaro al final de uno de los partidos del Algeciras CF en el Nuevo Mirador

La marcha del central Lautaro Spatz al Villareal B ha dejado algo menos de 100.000 euros en las arcas del Algeciras CF, según aseguran fuentes del club, que desmienten la información difundida por el canal Sportbasemedia, que cifró los ingresos por esa operación en 300000 euros. El acuerdo entre los clubes se rubricó este pasado lunes, el mismo día que el jugador publicó en su cuenta de X un mensaje de despedida a la afición albirroja. "El Glorioso es un gigante dormido y deseo que pronto su gente pueda disfrutarlo en el lugar que merece estar", escribió.

"Llegué plenamente consciente de la magnitud del club y de la ciudad a la que venía, y me voy feliz y tranquilo por haber dado todo de mi cada día que tuve el honor de defender este escudo". Así empezó su mensaje final. Expresó su agradecimiento a todos sus compañeros, dirección técnica, fisios, utilleros, trabajadores del Algeciras. "Me llevo amigos y recuerdos para toda la vida", escribió.

En su despedida tuvo palabras especiales para la afición algecirista por hacerle sentir querido desde el primer día. "Ustedes son el mayor valor que tiene este club".

El Villareal informó que el central argentino firmó por dos temporadas. El club amarillo manifestó su confianza "en que su experiencia en distintas categorías y su solidez defensiva sean clave para cumplir los objetivos marcados por David Albelda en la temporada 2025/2026".

La marcha de Lautaro ha dejado una plaza senior a cubrir en la plantilla, y también un hueco entre los centrales del Algeciras, que ahora son tres, y todos nuevos, que son Ángel Gómez, Victor Ruiz y Álvaro Mayorga. El director deportivo algecirista volvió a expresar que el objetivo del club es contratar un jugador para esa zona de la defensa, y realizar otras tres incorporaciones para la delantera.

"Con la marcha de Lautaro habrá que reforzar el centro de la defensa y sigo manteniéndome en que nos falta gente arriba. Nos falta un delantero, un extremo, seguro, y luego dependiendo un poco también de las necesidades o de lo que pueda llegar a venir, incorporaremos un futbolista de un tipo o de un estilo u otro", precisó ayer Figueras durante la presentación de los mediocentros.

Estepona sin concretar

El Algeciras CF disputará este jueves su tercer partido de pretemporada, en el estadio El Palmar, frente al Atlético Sanluqueño. Será el único encuentro que dispute frente a un rival del mismo grupo de Primera Federación en el que competirán los algeciristas.

El choque amistoso que sigue sin concretar, en cuanto a lugar y hora, es el anunciado contra el Estepona para el próximo día 20 de este mes de agosto. Son los esteponeros los que se comprometieron a contar con un campo de hierba natural, una condición obligatoria para el director deportivo del Algeciras CF.

La pretemporada del equipo que entrena Javi Vázquez concluirá con una nueva edición del Trofeo Virgen de la Palma. El rival será el Xerez Club Deportivo, el próximo sábado, día 23.